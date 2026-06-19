Halk TV Ekonomi Adını kimsenin bilmediği o madde dünyayı yakacak:

Adını kimsenin bilmediği o madde dünyayı yakacak: Teknoloji dünyasında "açık dünya" devri kapanıyor mu? Bu hafta, küresel teknoloji endüstrisi, hem jeopolitik hem de lojistik açıdan benzeri görülmemiş bir çifte darbeyle sarsıldı.