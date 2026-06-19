Washington’ın Anthropic modellerine getirdiği erişim kısıtlamaları dijital dünyada yeni bir "siber duvar" örerken Orta Doğu’daki çatışmaların tetiklediği hammadde kıtlığı, akıllı telefonlardan sanayi makinelerine kadar tüm elektroniği erişilmez kılma riski taşıyor. İki kıtayı, sayısız sektörü ve milyarlarca cihazın geleceğini ilgilendiren bu "büyük sıkışma"yı detaylarıyla inceliyoruz.
Elektronik baskılı devre kartlarının fiyatı, üretimlerinde kullanılan ve adını pek az kişinin duyduğu bir kimyasalın kıtlığı nedeniyle sadece bir ay içinde %40'tan fazla arttı. Bu malzemenin dünya genelindeki %70'lik arzından sorumlu olan Orta Doğu'daki bir fabrika, Mart 2026'dan beri faaliyet göstermiyor.
Baskılı devre kartları (PCB'ler), cep telefonlarından biçerdöverlere kadar her modern cihazda bulunur ve "neredeyse hiç duyulmamış" bu kimyasalın yaklaşan kıtlığı, her türlü ekipmanın
fiyatını artırabilir.
GİZEMLİ VE ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN MALZEME
Dünya çapında baskılı devre kartlarının fiyatlarında keskin bir artış kaydedildi ve bu durum, mevcut tüm modern elektronik cihazların fiyatlarında da aynı hızda bir artışa neden olabilir. TechSpot'un bir raporuna göre, Bluetooth özellikli su ısıtıcısına kadar her modern elektronik cihazın temelini oluşturan baskılı devre kartlarının fiyatı sadece bir ay içinde %40 arttı.
Sorunun kaynağı, "dünyadaki çoğu insanın adını bile duymadıgı" bir malzeme olan yüksek saflıkta polifenilen eter reçinesinin kıtlığı. Oysa bu malzeme, baskılı devre kartlarının üretiminde kilit bir bileşen ve küresel üretiminin neredeyse tamamı tek bir ülkeye bağlı.
Suudi Arabistan, yüksek saflıkta polifenilen eter reçinesinin ana tedarikçisidir. Jubail petrokimya kompleksi, bu malzemenin dünya arzının %70'inden sorumludur, ancak sorun şu ki, tesis Mart 2026'dan beri atıl durumda.
Polifenilen eter reçinesi, elektronik tedarik zincirinin hayati bir parçasıdır ve baskılı devre kartlarının ısıyı dağıtmasında kritik bir rol oynar. Bu malzeme, akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda, veri merkezi sunucularında, 5G baz istasyonlarında, otomobillerde ve sayısız diğer cihazda bulunan devre kartlarının zorlu ortamlarda çalışmaya devam etmesine yardımcı olur.
SUÇLU KİM?
Dolayısıyla, Suudi Arabistan'ın Jubail kentindeki petrokimya ve sanayi kompleksi bu yılın başlarında kapatılınca, bu az bilinen reçine birdenbire elektronik üreticileri için büyük bir sorun haline geldi.
Dünya genelinde artan teknoloji harcamalarını tehdit eden yeni açık, İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Ortadoğu'da devam eden çatışmanın bir sonucudur. Petrokimya kompleksinin kapatılması, yönetimin çatışmalar sırasında Hürmüz Boğazı'ndan kargo taşımacılığını çok riskli bulmasıyla başladı.
Ardından, Nisan 2026'nın başlarında petrol kompleksine füze saldırıları düzenlendi. Bu saldırılar, zaten felç olmuş olan lojistik sistemini daha da kötüleştirdi.
İLK SONUÇLAR
Yüksek saflıkta polifenilen eter reçinesinin üretimindeki sorunlar dünya çapında etkisini göstermeye başladı bile. Bu reçine, PCB üretiminde önemli bir bileşen olup, ortadan kaldırılması için kartların yeniden tasarlanması, güvenilirlik ve performans açısından yeniden test edilmesi ve yeni sertifikalar ile diğer izinlerin alınması gerekmektedir.
Nvidia'nın Çinli sözleşmeli ortağı ve dünyanın en büyük PCB üreticilerinden biri olan Victory Giant, Orta Doğu'daki çatışmanın bakır ve reçine fiyatlarında artışa yol açabileceği konusunda uyardı. Goldman Sachs'ın bir notuna göre, PCB fiyatları Mart ve Nisan 2026 arasında %40 arttı.
Geçtiğimiz yıl hisseleri %400'den fazla yükselen ABD merkezli baskılı devre kartı üreticisi TTM,
CNBC'ye yaptığı açıklamada fiyatları yaklaşık %5-25 oranında artıracağını belirtti.
İTHALATA GÜÇLÜ BAĞIMLILIK
TTM, son çeyrek yüzyılda PCB üretiminin büyük ölçüde yabancı ülkelere bağımlı hale gelmesinden üzüntü duyuyor. Şirkete göre, 2000 yılında dünyadaki tüm PCB'lerin yaklaşık %30'u Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilirken, bugün bu oran %4'e yakın ve küresel üretimde Çin hakim konumda.
Baskılı devre kartlarının üretimi farklı ülkelerde yapılabilse de, hala küçük bir üretici grubu tarafından sağlanan reçineye bağımlıdır ve bu yüksek saflıktaki malzemenin önemli bir kısmı Jubail tesisinden gelmektedir.
Tedarik zinciri uzmanı ve Wichita State Üniversitesi profesörü Usha Haley, Suudi Arabistan'daki kompleksin dünyanın yüksek saflıktaki reçinesinin yaklaşık %70'ini tedarik ettiğini söyledi.
Haley, “Üretim zaten durdu ve bu açığı kapatacak alternatif bir tedarikçi yok. PCB fiyatları bir ayda %40 arttı ve epoksi reçine teslimat süreleri üç haftadan 15 haftaya çıktı” dedi.
ELEKTRONİK ÜRÜNLER DAHA PAHALI HALE GELECEK
Bazı uzmanlar, reçine üretimindeki düşüşün ekipman fiyatlarını hemen etkilemeyeceğini söylüyor. SmartTech Research CEO'su Mark Vena, fiyat artışının en çok PC'ler, aksesuarlar, oyun cihazları, yönlendiriciler ve orta sınıf Android akıllı telefonlar gibi düşük kar marjlı cihazları etkileyeceğine inanıyor.
Analist, bu cihaz kategorilerinin özellikle savunmasız olduğuna inanüyor çünkü bu pazar segmentlerindeki üreticilerin PCB fiyatlarındaki keskin artışı telafi etme kapasiteleri daha düşük. Vena'ya göre, katlanabilir akıllı telefonlar da daha karmaşık tasarımları nedeniyle muhtemelen etkilenecek.