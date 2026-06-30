Açlık sınırı rekor seviyeye ulaştı! Gözler TÜİK'in açıklayacağı veride

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Haziran 2026 dönemine ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Ankara'da yaşamını sürdüren dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli bir şekilde beslenebilmesi adına yapması mecburi olan aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 35.758,88 lira seviyesine tırmandı.

YOKSULLUK 100 BİN LİRAYI AŞTI

Gıda harcamasının yanında giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer yapılması zorunlu harcamaların toplam tutarını temsil eden yoksulluk sınırı ise 116.478,40 liraya yükseldi. Tek başına yaşayan bekar bir çalışanın aylık asgari yaşama maliyeti ise 46.248,50 lira olarak kayıtlara geçti.

TÜRK-İŞ tarafından paylaşılan geçmiş dönem verilerine bakıldığında, açlık sınırı geçen yılın haziran döneminde 26.115,18 lira, bu yılın mayıs ayında ise 35.174,85 lira seviyesindeydi. Yoksulluk sınırı ise aynı dönemlerde sırasıyla 85.065,75 lira ve 114.576,10 lira olarak ölçülmüştü.

TEMEL GIDADA YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

TÜRK-İŞ açıklamasında, haziran ayında marketlerdeki temel gıda ürünlerinin fiyatlarında önceki dönemlere kıyasla daha sakin bir grafik izlendiği ve mutfak enflasyonundaki yükseliş hızının yavaşladığı aktarıldı. Ancak fiyat artış hızının yavaşlamasının tüketici mutfağını rahatlatmaya yetmediği vurgulanarak, asıl problemin artık fiyatların ne oranda arttığı değil, fiyat etiketlerinin ulaştığı yüksek seviye olduğu açıkça ifade edildi.

ALIM GÜCÜ ZAYIFLADI

Yayımlanan raporda, asgari ücrete yılın ikinci yarısı için herhangi bir artış yapılmamasının milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da gerilettiği kaydedildi. Ücretli çalışanların aynı gelir düzeyiyle her geçen ay daha az ürün satın alabildiği, birçok ailenin temel gereksinimlerini karşılamakta zorlandığı belirtildi. Gıda fiyatlarındaki kısmi durgunluğa karşın ücretlerin geçim şartlarının çok gerisinde kalması sebebiyle mutfaktaki sıkıntının devam ettiği bildirildi. Çalışanların insanca yaşayabileceği bir gelir standardına ulaşması için ücretlerin hayat pahalılığına karşı korunmasının kritik önemde olduğu vurgulandı.

MUTFAK ENFLASYONU

Mutfak enflasyonu istatistiklerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcaması aylık bazda yüzde 1,66, son on iki aylık dönemde ise yüzde 36,93 oranında artış gösterdi. Yıllık ortalama artış payı yüzde 40,44 olurken, altı aylık net artış oranı ise yüzde 18,63 olarak gerçekleşti.

FİYATLARDA FARKLILAŞMA

Harcama grupları bazında fiyat hareketlerinde farklı yönelimler tespit edildi. Süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde fiyatların genel olarak dengeli seyrettiği ve büyük bir değişim yaşanmadığı aktarıldı. Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagil grubunda ise ürün bazında değişken bir tablo oluştu. Geçen ay Kurban Bayramı'nın etkisiyle tırmanan dana eti fiyatlarının bu ay bir miktar düştüğü, buna karşın kuzu eti fiyatlarında yükseliş yaşandığı saptandı.

Balık ve tavuk eti fiyatları büyük oranda mevcut seviyesini korurken, son aylarda istikrarsız seyreden yumurta fiyatlarında bu ay belirgin bir gerileme görüldü. Bu düşüşte piyasadaki arz fazlalığı ile yaz mevsiminde talebin dönemsel olarak azalmasının etkili olduğu belirtildi. Bakliyat grubunda ise kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatları bir miktar yükselirken, nohut fiyatı değişmedi, yeşil mercimek fiyatlarında ise sınırlı bir düşüş ölçüldü.

MEYVE VE SEBZEDE MEVSİM ETKİSİ

Meyve ve sebze grubundaki fiyat hareketleri mevsimsel şartların etkisiyle ürün bazında değişkenlik gösterdi. Tarlada üretilen ürünlerin tezgahlara girmesi bazı ürünlerin fiyatlarının düşmesine katkı sağlarken, aynı dönemde piyasaya yeni çıkan turfanda gıdaların yüksek fiyatlı olması hem sebze hem meyve grubunu yukarı yönlü tetikledi. Bu süreçte patates fiyatında belirgin bir artış yaşanırken, pazarlarda dilimli karpuz satışlarının yaygın hale geldiği bildirildi.

Hesaplamalarda bu ay 23'ü sebze ve 13'ü meyve olmak üzere toplam 36 üründeki fiyat değişimi baz alındı. Sebzede ortalama kilogram fiyatı 101,44 lira, meyvede ortalama kilogram fiyatı 139,23 lira, ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı ise 108,78 lira olarak belirlendi.

EKMEK FİYATI DEĞİŞMEDİ

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik grubunda fiyatların genel olarak istikrarlı gittiği ifade edildi. Ekmek fiyatında bir değişim gözlenmezken, geçen ay yükselen makarna ve irmik fiyatları bu ay sabit kaldı; pirinç, un ve bulgur fiyatlarında da önemli bir hareketlilik saptanmadı.

Temel yağ ürünlerinde tereyağı ve margarin fiyatlarında sınırlı bir artış ölçülürken, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir değişim tespit edilmedi. Yağlı tohum ürünlerinde bir miktar fiyat artışı görülürken, zeytin ürünlerinden yeşil zeytin fiyatında yükseliş, siyah zeytin fiyatında ise çok kısıtlı bir artış yaşandı.

ÇAY FİYATLARI ARTIYOR

Son gruptaki gıda maddelerinde, geçen ay düşüş eğiliminde olan baharat ürünlerinde bu ay belirgin fiyat artışları kaydedildi. Çay fiyatlarındaki yükseliş trendinin kesintisiz sürdüğü, bal ve pekmez fiyatlarının arttığı, tuz fiyatlarının sabit kaldığı, şeker fiyatında yükseliş yaşanırken reçel fiyatında önemli bir değişiklik olmadığı, salça fiyatlarında da artış meydana geldiği belirtildi.