AB'nin 13 yıl sonra yeni uçuş kuralları: Yolculara 600 avroya kadar tazminat

Avrupa Birliği (AB) kurumları, hava yolu yolcularının haklarını koruyan ve genişleten yeni düzenleme üzerinde 13 yıl süren müzakerelerin ardından uzlaşmaya vardı. Yeni kurallar; AB içindeki tüm uçuşları, AB şirketlerinin AB dışından AB'ye yaptığı uçuşları ve AB'den dışarıya yapılan tüm uçuşları kapsıyor.

TAZMİNAT SÜREÇLERİ KOLAYLAŞIYOR VE HIZLANIYOR

Gecikme yaşandığında, şirketler yolcuları varıştan sonraki 96 saat içinde elektronik ortamda bilgilendirmek ve haklarını açıklamak zorunda kalacak. Şirketler tazminat başvurusunu hemen onaylayacak; en geç 30 gün içinde ya parayı ödeyecek ya da reddetme gerekçesini açıkça bildirecek.

GECİKEN UÇUŞLARDA 600 AVROYA KADAR TAZMİNAT

Uçuşun varış noktasına 3 saatten fazla gecikmesi veya kalkışa 14 günden az süre kala iptal edilmesi halinde tazminat hakkı doğacak. Bu kapsamda 3 saat ve üzeri gecikmelerde; 1500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 avro, AB içi ve 1500-3500 kilometre arası uçuşlarda 400 avro, diğer tüm uçuşlarda ise 600 avroya kadar ödeme yapılacak.

BEKLEME SÜRELERİNDE YOLCULARA YENİ HAKLAR SAĞLANIYOR

Uçuşlarda aksaklık yaşandığında yolcular her 2 saatlik beklemede içecek, 3 saat sonra yemek ve sonrasında her 5 saatte bir ek yemek hakkına sahip olacak. Ayrıca bekleme süresinde internet erişimi ve 2 telefon görüşmesi hakkı ücretsiz sağlanacak.

OTEL VE TRANSFER MASRAFLARINI ŞİRKETLER KARŞILAYACAK

Bir veya daha fazla gece konaklaması gerektiğinde, şirketler ücretsiz otel ve havalimanı-otel arası ulaşımı karşılamakla yükümlü olacak. Şirketin bu yardımı sunmaması halinde, yolcular kendi düzenlemelerini yapabilecek ve masrafların geri ödenmesini talep edebilecek.

"NO-SHOW" UYGULAMASI YASAKLANIYOR

Yolcunun gidiş uçuşunu kullanmaması durumunda dönüş biletinin iptal edilmesi anlamına gelen no-show uygulaması yasaklandı. Özellikle hamile yolcular, refakatsiz küçükler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için bu yasak tamamen uygulanacak.

AİLELER ÜCRETSİZ YAN YANA OTURABİLECEK

Fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla bir adet el bagajını içeren bilet fiyatı rezervasyon sürecinin başında varsayılan olarak gösterilecek. Ayrıca aileler, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve refakatçileri ek ücret ödemeden yan yana oturabilecek.

3 SAAT İÇİNDE ALTERNATİF ULAŞIM SUNULACAK

Uçuşun iptal edilmesi veya makul gerekçeler dışında uçağa kabul edilmeme durumunda, şirketlerin yolculara 3 saat içinde alternatif bir güzergah sunması gerekecek.

Alternatif ulaşım, hava yolu şirketinin masrafıyla ve benzer seyahat koşulları altında sağlanacak; doğrudan uçuş rezervasyonu yapan bir yolcu çok sayıda aktarmalı uçuşa yönlendirilemeyecek.

Şirketin 3 saat içinde bu ulaşımı sunmaması halinde yolcular kendi ulaşımlarını organize edebilecek ve orijinal bilet fiyatının yüzde 400'üne kadar geri ödeme talep edebilecek.

Son olarak şirketler, yolculara kendileriyle seyahat aksaklıkları durumunda görüşebilecekleri en az bir adet ücretsiz ve etkili iletişim kanalı sunmak zorunda olacak.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA İSTİSNA UYGULANACAK

Hava yolu şirketlerinin kontrolü dışında gelişen ve faaliyetlerinin normal işleyişiyle bağlantılı olmayan "olağanüstü durumlar" kavramının daha açık şekilde tanımlandığı aktarılan açıklamada, "Olağanüstü durumların geçerli olduğu hallerde hava yolu şirketlerinin mali tazminat ödemesi gerekmeyebilecek." değerlendirmesi yapıldı.

13 YILLIK SÜREÇTE SON VİRAJ ALINIYOR

AB'de hava yolu yolcu hakları ilk kez 2004 yılında yürürlüğe girmişti. AB Komisyonu, kurallardaki belirsizlikleri gidermek amacıyla 2013 yılında revizyon önerisinde bulunmuş ve üye ülkeler ile AP arasındaki müzakereler 13 yıldır devam ediyordu.

Uzlaşılan yeni düzenleme, AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. (AA)