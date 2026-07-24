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Halk TV Ekonomi ABD'nin dünyayı sarsan tarifelerinde son gün: Kritik karar bugün verilecek

ABD'nin dünyayı sarsan tarifelerinde son gün: Kritik karar bugün verilecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in, 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında uygulanan yüzde 10'luk geçici küresel tarifenin süresinin dolmasının ardından atılacak adıma ilişkin bugün karar verilecek.

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ABD'nin dünyayı sarsan tarifelerinde son gün: Kritik karar bugün verilecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 122. Bölüm uyarınca uygulanan yüzde 10'luk küresel tarifenin süresinin dolmasının ardından uygulamanın uzatılması için Kongre'den talepte bulunup bulunmayacağı ve bundan sonraki adımın ne olacağı yönündeki soru üzerine, "ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer bu konuda çok yakında, bugün ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" yanıtını verdi.

KRİTİK SÜRE 24 TEMMUZ'DA DOLUYOR

Leavitt'in bu açıklaması, Trump'ın 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü kapsamında uygulamaya koyduğu ve 24 Şubat'ta yürürlüğe giren, en fazla 150 gün süreyle uygulanabilen yüzde 10 oranındaki küresel tarifenin süresinin dolmasına kısa süre kala geldi. Yüzde 10'luk küresel tarifenin uygulanmasına ilişkin 150 günlük süre, 24 temmuz cuma günü sona eriyor.

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TRUMP'IN TARİFE KARARI

ABD Başkanı Trump, söz konusu tarifeyi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırılarak uygulanan tarifelerin yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından duyurmuştu. Ticaret Temsilcisi Greer'in bugün yapacağı açıklama, tarifelerin geleceği konusunda belirleyici olacak.

(AA)

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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