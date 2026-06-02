ABD'li kuruluş yazdı: Trump Türkiye'ye dolar swap hattı açabilir

ABD merkezli finans kuruluşlarının raporuna ciddi bir iddia yansıdı.

Uluslararası yatırım kuruluşu Jefferies International bünyesinde stratejist olarak görev yapan Durukal Gün tarafından kaleme alınan güncel analiz raporunda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yeni Donald Trump idaresinin Türkiye’ye muhtemel bir para takası (swap) hattını açabileceğini ve bu hattın geçtiğimiz yıl Arjantin hükümetine sunulan finansal destek mekanizmasıyla benzer bir paralellikte işlev görebileceği yazdı.

DOLARİZASYONA KARŞI KALDIRAÇ

Raporu hazırlayan stratejist; planlanan bu adımın Türkiye’nin döviz rezervi stoklarını yukarı taşıyacağını, piyasalardaki güven ortamını destekleyeceğini ve ekonomi kurmaylarının Türk Lirası (TL) üzerinde oluşan değer kayıplarını kontrol etme, enflasyonist beklentileri dizginleme ve ters para ikamesini (dolarizasyonu) aşağı çekme çabalarına kaldıraç etkisi sunabileceğini iddia etti.

KREDİ TEMERRÜT TAKASI PRİMLERİNDE GERİLEME BEKLENTİSİ

Son aylarda küresel yatırımcıların yükselen finansal risk unsurlarını fiyatlama mekanizmalarına dahil etmesiyle birlikte tırmanışa geçen Türkiye’nin Kredi Temerrüt Takası (CDS) primlerinin de böyle bir hamleyle birlikte aşağı yönde kırılış sergileyebileceği ilgili raporda paylaşıldı. Bloomberg'ün haberine göre Stratejist Durukal Gün raporunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye’nin Arjantin örneğine benzer şekilde seçimlerden önce ABD’den bir döviz swap hattı alabileceği makul bir senaryo görüyoruz"