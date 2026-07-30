ABD'li dev banka saatler içinde açıkladı: Tahmini gerçekleşirse kara günler kapıda!

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantının ardından faiz artırımı tahminlerini güncelledi. Banka, daha önce 2027 yılının ikinci yarısında gerçekleşmesini öngördüğü ilk faiz artışı beklentisini, erken bir tarihe çekerek Aralık 2026 olarak revize etti.

Söz konusu değişikliğin ardındaki nedene de değinen banka, bu öne çekme hamlesinin piyasalardaki baskılardan ziyade, doğrudan Fed'in güvenilirliğine ilişkin yapılan yeni değerlendirmelerden kaynaklandığını ifade etti.

FED'E İLETİŞİM ELEŞTİRİSİ

Revizyon kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı'nın düzenlediği basın toplantısındaki tutumunu eleştirdi. Feroli, Başkan'ın enflasyonla mücadele konusunda nasıl bir yol haritası izleneceğini kamuoyuna yeterince net bir şekilde ortaya koyamadığını belirtti.

Başekonomist Feroli ayrıca, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin bundan sonraki süreçte Fed'in temel enflasyon göstergesi olmayı sürdürüp sürdürmeyeceğine dair piyasadaki soru işaretlerinin giderek arttığına dikkat çekti.

GÜVENİLİRLİK UYARISI

JPMorgan tarafından yayımlanan raporda, yapılan bu tahmin değişikliğinin aslında Fed'e yönelik bir "güvenilirlik uyarısı" olarak algılanması gerektiği vurgulandı.

Bankanın yaptığı teknik değerlendirmeye göre; Fed Başkanı'nın sergilediği belirsiz yönlendirme, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin fiyat istikrarını sağlayabilmek adına daha erken bir faiz artırımına gidilmesi gerektiği görüşünü benimsemelerine yol açabilir.