ABD'li bankacılık devinden Türkiye tahmini

Uluslararası finans kuruluşu JPMorgan, Türkiye ekonomisine yönelik 2026 yılı sonu politika faizi öngörüsünü aşağı yönlü güncelledi. ABD'li yatırım bankası, daha önce yüzde 37 olarak ilan ettiği yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 35'e indirdi.

REVİZYONUN GEREKÇESİ PETROL VE TCMB SİNYALLERİ

Yatırım bankası, gerçekleştirdiği bu aşağı yönlü güncellemenin temel gerekçeleri arasında, İran'da yaşanan savaş sürecinin ardından ilan edilen ateşkesle petrol fiyatlarında kaydedilen hızlı düşüşü ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemdeki parasal gevşeme eğilimli mesajlarını gösterdi. JPMorgan tarafından yapılan analizde, TCMB'nin önümüzdeki ay haftalık repo ihalelerini yeniden başlatmasının beklendiği kaydedilirken, bu hamlenin efektif fonlama faizini yüzde 40 düzeyinden yüzde 37'ye çekebileceği öngörüldü.

YIL SONUNDA YÜZDE 35 BEKLENTİSİ

Banka bünyesinde görev yapan analistler, "gerileyen enerji maliyetleri ve TCMB'nin parasal gevşemeyi destekleyen sözlü yönlendirmeleri doğrultusunda" hareket edileceğini ifade etti. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın 10 Eylül ve 22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Para Politikası Kurulu toplantılarında 100'er baz puanlık faiz indirimlerine imza atarak, politika faizini sene sonunda yüzde 35 seviyesine çekeceği tahmin edildi.

MERKEZ BANKASI SON ÜÇ TOPLANTIDA FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise son üç Para Politikası Kurulu toplantısı serisinde politika faizinde herhangi bir adım atmadı. Banka, ocak ayında hayata geçirdiği 100 baz puanlık indirim hamlesiyle politika faizini yüzde 37 seviyesine indirirken, Ortadoğu'da patlak veren savaşın ardından mart, nisan ve haziran aylarında yapılan toplantılarda faiz oranını sabit tutma kararı almıştı.

Savaşın başlamasıyla birlikte piyasayı yüzde 40 oranındaki gecelik borç verme faizi üzerinden fonlama yoluna giden Merkez Bankası'nın, gelecek dönemde atacağı adımlar finansal piyasalar tarafından dikkatle izleniyor.