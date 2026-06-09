ABD'li 3 dev açıkladı: Merkez'in faiz kararı için tek ağız oldular

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta düzenlenecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentilerini yayımladı. Kurum, politika faizinde herhangi bir adım atılmayacağını ve mevcut sıkı duruşun devam ettirileceğini öngördü. Banka, 2026 yılı sonuna ilişkin enflasyon ve faiz tahminlerinde ise bir revizyona gitmedi.

ENFLASYON HEDEFLERİN ÇOK ÜZERİNDE

Bank of America (BofA) Ekonomisti Hande Küçük, manşet enflasyonun çekirdek göstergelerdeki yukarı yönlü baskıların neticesinde iki aydır üst üste artış göstererek yıllık yüzde 32,6 düzeyine ulaştığına dikkat çekti.

Küçük, yayımlanan rapordaki analizinde şu saptamalarda bulundu:

"Enerji şokunun geniş çaplı ikinci tur etkilerine veya fiyat davranışlarında daha fazla bozulma belirtisine dair kanıt görmesek de, iç talebin yavaşlama işaretlerine rağmen enflasyonda yapışkanlık devam ediyor. Enflasyon beklentileri de yüksek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın revize edilmiş hedef ve tahminlerinin oldukça üzerinde seyrediyor; bu da sıkı para politikasının sürdürülmesini gerektiriyor."

FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Hazırlanan raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo faiz oranını bugünkü seviyesinde korumasının beklendiği aktarıldı.

Piyasalardaki jeopolitik gelişmelere değinilen değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa algısı, çatışmaya ilişkin belirsizlikler devam etse bile, İran konusunda nispeten kısa sürede bir anlaşmaya varılabileceği yönünde görünüyor. Bu bağlamda, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, efektif fonlama maliyetini yüzde 40'ta tutması ve ortaya çıkan denge konusunda daha fazla netlik sağlandığında tutumunu yeniden değerlendirmesi muhtemel."

SON GÖSTERGELER MEVCUT POLİTİKAYI DESTEKLİYOR

ABD merkezli finans kuruluşu, son dönemde gelen ekonomik verilerin de yürütülen sıkı para politikasının sürdürülmesini haklı çıkardığını savundu.

Yapılan kurumsal açıklamada, ekonomik büyümeye ve dış ticarete yönelik şu veriler paylaşıldı:

"2026 yılının ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentilerin altında kaldı. Ticaret açığı Mayıs ayında üst üste ikinci ayda da iyileşme gösterdi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu Ramazan Bayramı tatili sonrasında istikrar kazanmaya başladı."

2026 YIL SONU ÖNGÖRÜLERİ DEĞİŞMEDİ

Uluslararası banka, baz senaryosunda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30, politika faizi tahminini ise yüzde 37 düzeyinde muhafaza etti. Türkiye ekonomisinin 2026 yılı genelindeki büyüme tahmini de yüzde 2,8 olarak sabit bırakıldı.

Ekonomim'in derlediği habere göre küresel finans dünyasının önde gelen kurumlarından Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu haftaki kritik toplantıda faiz oranlarına dokunmayacağı yönündeki görüşe katıldıklarını bildirdi.