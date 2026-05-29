AB'den Temu’ya tarihi ceza! Oyuncakları ve şarj cihazları testten kalınca...

Komisyon tarafından yapılan incelemelerde, tüketicilerin platform üzerinde "yasa dışı ve güvensiz ürünlerle karşılaşma olasılığının son derece yüksek" olduğu tespit edildi. Resmi açıklamaya göre Temu; platformunda yer alan yasa dışı ürünlerin oluşturduğu sistemik riskleri belirleyip değerlendiremeyerek, Avrupa Birliği'nin katı kurallar içeren Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) açıkça ihlal etti.

SÜREÇ 2024 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Avrupa Birliği, Temu hakkındaki resmi DSA soruşturmasını ilk olarak Ekim 2024'te başlatmıştı. Ardından Temmuz 2025'te yayınlanan ön kararla, Temu'nun ultra ucuz ürünler sunan pazar yerinden yasa dışı ürünleri uzak tutmak adına yeterli çabayı göstermediği belgelenmişti. Soruşturma kapsamında görevlendirilen gizli müşterilerin platformdan satın aldığı ürünler üzerinde yapılan incelemeler ise durumun ciddiyetini gözler önüne serdi:

Satın alınan elektronik şarj cihazlarının "çok yüksek bir yüzdesinin" en temel güvenlik testlerinde bile başarısız olduğu görüldü.

Test edilen bebek ve çocuk oyuncaklarının büyük bir kısmının ciddi güvenlik riskleri barındırdığı, belirli kimyasallar için yasal sınırları aştığı ve çocuklarda boğulma tehlikesi yaratabileceği rapor edildi.

AĞUSTOS AYINA KADAR SÜRE TANINDI

Temu’nun, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki bu ciddi ihlalleri gidermek ve platformu güvenli hale getirmek için Avrupa Komisyonuna somut bir eylem planı sunması gerekiyor. Şirkete bu planı teslim etmesi için 26 Ağustos'a kadar süre tanındı. Eğer Temu bu tarihe kadar gerekli şartları yerine getiremezse, mevcut cezaya ek olarak periyodik ve düzenli yeni para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Öte yandan, Temu'nun en büyük rakiplerinden biri olan benzer iş modeline sahip Çinli hazır giyim perakendecisi Shein de benzer bir kıskacın altında. Geçtiğimiz yıl Fransız düzenleyicilerin Shein platformunda "çocuk görünümlü seks bebekleri" satıldığını tespit etmesinin ardından, marka hakkında yasa dışı ürün listelemeleri nedeniyle benzer bir DSA soruşturması yürütülüyor.