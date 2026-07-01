AB'den kritik gümrük kararı: Sürenin bitmesine 3 gün kala sıfırladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Temmuz 2025 döneminde imza altına alınan ticaret sözleşmesi, Avrupa Birliği'nin (AB) resmi onay mekanizmalarını tamamlamasıyla bugün itibarıyla resmen uygulamaya kondu.

DW'nin haberine göre söz konusu ticaret mutabakatının birlik üyesi devletler tarafından tatbik edilmesi için mecburi olan yasal mevzuatlar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Avrupa Parlamentosu kanadında bu ayın ilk günlerinde kabul edilen metne, üye ülkeler de geride bıraktığımız hafta içinde nihai onaylarını sunmuştu.

GÜMRÜKLER SIFIRLANDI REKABET DENGESİ BOZULDU

Bugün itibarıyla hayata geçen kararla birlikte AB'nin, ABD menşeli çok sayıda sanayi ürününe yönelik uyguladığı gümrük vergileri tamamen ortadan kalktı. Bu ürün grupları, 27 devletten oluşan birliğe sıfır gümrük vergisi avantajıyla giriş yapacak.

Avrupalı ithalatçılar bugünden itibaren ABD'den gelecek tarım ve deniz mahsullerine de gümrük kolaylığı ile ulaşabilecek.

Bu kapsamda Amerikan ıstakozu da AB pazarına herhangi bir gümrük vergisine tabi olmadan girebilecek. Buna tezat olarak ABD idaresi, AB'nin Amerika'ya gerçekleştirdiği ihracat sevkiyatlarının büyük bir kısmına yüzde 15 oranında gümrük vergisi uygulamayı sürdürecek.

TRUMP'IN 4 TEMMUZ TEHDİDİ SONUÇ VERDİ

İki lider tarafından geçen sene imzalanan ticaret sözleşmesinin yürürlük takvimi, Washington ile Brüksel arasında Grönland gibi konularda art arda yaşanan pek çok diplomatik kriz ve gerilim nedeniyle kesintiye uğramış, hatta onay mekanizması Brüksel tarafından bir dönem askıya alınmıştı.

Anlaşmanın hayata geçmesi adına baskıyı artıran Trump, son olarak AB'ye, ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz'a kadar süre tanıyarak açık bir ultimatom vermişti. ABD Başkanı, bu sınır tarihine kadar yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda AB'ye yönelik gümrük vergilerini tırmandıracağını ilan etmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte AB, Trump tarafından tanınan mühletin dolmasına birkaç gün kala taahhütlerini yerine getirmiş oldu.

AVRUPA SERMAYESİ TİCARET SAVAŞINDAN KORKTU

Avrupa Komisyonu, ticaret sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle beraber Avrupalı tüketicilerin ABD ithal ürünlerine daha rahat ulaşacağını ve daha düşük fiyatlardan faydalanacağını ileri sürdü. Ancak yapılan bu anlaşma, Avrupalı üretici ve ihracatçılara sıfır gümrük imkanı tanımıyor. Avrupa başkentleri, Trump yönetimi ile doğrudan bir ticaret savaşına sürüklenmekten duydukları derin endişe sebebiyle büyük bir taviz vererek, AB'nin ABD'ye sattığı ürünlerin büyük bir bölümüne yüzde 15'e varan gümrük vergisi uygulanmasını peşinen kabul etti.

DÜZENLEME 2029 YILINA KADAR GEÇERLİ

AB Resmi Gazetesi'nde ilan edilen hukuki mevzuatlar, 31 Aralık 2029 tarihine kadar yürürlükte kalacak. Avrupa Komisyonu gerekli gördüğü takdirde bu yasal düzenlemelerin uygulama takviminin uzatılmasına yönelik yeni bir kanun teklifi hazırlayabilecek. AB, Washington yönetiminin anlaşma zeminindeki taahhütlerine uymaması ya da belirlenen şartları ihlal etmesi durumunda ise sözleşmeyi tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahip olacak.

AB Sözcüsü Olof Gill, sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlayan yasal adımın atıldığını duyurdu. Gill, konuya ilişkin tırnak dışı açıklamasında, verilen sözün tutulduğunu ifade etti. AB'nin ticaret sözleşmelerinde taahhüt ettiği her konuyu her zaman yerine getirdiğini savunan Gill, ABD ile ortak çalışmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini de sözlerine ekledi.