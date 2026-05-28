ABD'den kritik veri geldi: Piyasalar oynadı

Küresel finans sisteminin merkez üssü konumundaki ABD ekonomisi, 2026 yılının ilk çeyreğinde makroekonomik dengeleri sarsacak bir performans sergiledi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan resmi GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) ikinci tahmin verilerine göre, ülke ekonomisi ocak-mart döneminde beklentilerin belirgin şekilde gerisinde kaldı.

Büyüme oranlarındaki bu kan kaybına, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında en çok dikkat ettiği enflasyon göstergelerindeki şok tırmanış eşlik etti. Ekonomide büyümenin yavaşlaması ve enflasyonun aynı anda yükselmesi, piyasalarda "stagflasyon" endişelerini yeniden tetiklerken gözler Fed’in faiz patikasına çevrildi.

BÜYÜME %2'DEN %1,6 SEVİYESİNE REVİZE EDİLDİ

Açıklanan resmi verilere göre, ABD ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yalnızca yüzde 1,6 oranında büyüyebildi.

Geçtiğimiz ay yayımlanan öncü göstergelerde dünyanın en büyük ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 2 büyüyeceği öngörülmüştü; ancak revize edilen veriler büyümede ciddi bir ivme kaybı olduğunu gösterdi.

ABD ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, geçen yılın genelindeki büyüme oranı ise yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçmişti. İlk çeyrek verilerinde ekonomik büyümeye ihracat, özel sektör yatırımları, tüketici harcamaları ve kamu harcamaları pozitif katkı sunarken, ithalattaki keskin yükseliş GSYH hesaplamasında büyümeyi aşağı çeken en büyük negatif unsur oldu.

ENFLASYONDA 4 YILIN EN SERT YÜKSELİŞİ KAYDEDİLDİ

Ekonomi yönetimini ve piyasaları asıl tedirgin eden gelişme ise fiyat istikrarı cephesinde yaşandı. Fed’in faiz kararlarında doğrudan baz aldığı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 oranında devasa bir artış gösterdi. Bu veri, 2022 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek tırmanış olarak tarihe geçti. Söz konusu endeks, 2025'in son çeyreğinde yüzde 2,9 artarak hedefe yaklaşıldığı izlenimi vermişti. Ortaya çıkan son tablo, Orta Doğu'daki savaş kaynaklı enerji şoklarının ve tedarik krizlerinin ABD iç piyasasına sirayet ettiğini net bir şekilde gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİ HAYAL Mİ OLUYOR?

Volatilitesi yüksek olan gıda ve enerji fiyatlarının dışarıda tutulduğu Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çekirdek PCE) fiyat endeksindeki artış ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 artan çekirdek endeksin, 2026'nın ilk çeyreğinde bu denli keskin bir hız kazanması, 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana görülen en hızlı yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Finans analistleri, yapışkan hale gelen çekirdek enflasyondaki bu katı yükselişin piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini tamamen baltaladığını belirtiyor. Fed yetkililerinin geçtiğimiz günlerde verdiği "gerekirse faiz artırırız" mesajı, bu tehlikeli veri setiyle birleştiğinde, küresel borsalarda ve riskli varlıklarda satış baskısının bir süre daha katlanarak devam edebileceğine işaret ediyor.