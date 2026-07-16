ABD'deki en zengin göçmenler listesindeki iki Türk isim! Çoğu kişi onları ilk kez duyuyor

Ekonomi dünyasının takip ettiği Forbes dergisi, ABD'de ikamet eden ve farklı ülkelerde dünyaya gelmiş en varlıklı isimleri bir araya getiren kapsamlı bir sıralama yayımladı. Söz konusu veriler, ülkedeki toplam milyarder servetinin önemli bir bölümünün göçmen kökenli girişimcilerin elinde toplandığını kanıtlar nitelikte.

MİLYARDER SAYISI VE SERVET HIZLA BÜYÜYOR

Geçtiğimiz yıl 125 kişi ile 1,3 trilyon dolar düzeyinde olan göçmen milyarder varlığı, bu yıl büyük bir sıçrayışla 144 kişiye ve 2,2 trilyon dolar seviyesine yükseldi. ABD sınırları içerisindeki tüm milyarderlerin yüzde 15'ini oluşturan bu göçmen iş insanları, toplam milyarder servetinin ise dörtte birini tek başına kontrol ediyor. Küresel ölçekte en varlıklı 10 kişiden 3’ünün rotasını ABD'ye çevirmiş göçmenlerden oluşması, pazarın dinamiklerine dair önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

ZİRVEDEKİ İSİMLER VE TÜRKİYE KÖKENLİ GİRİŞİMCİLER

Listede Güney Afrika doğumlu Elon Musk, Google kurucularından Sergey Brin ve Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang en üst sıralarda bulunuyor. Bu üç ismin toplam serveti, göçmen milyarderlerin sahip olduğu toplam varlığın yüzde 60'ından fazlasını oluşturuyor.

Türkiye doğumlu iş insanları da bu listede kendine yer buldu:

Havacılık ve uzay sanayi sektörünün öncülerinden Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen, Amerika'nın en varlıklı göçmenleri arasında yer aldı.

Chobani markasının yaratıcısı Hamdi Ulukaya ise 12,2 milyar dolarlık servetine rağmen, vatandaşlık statüsü gereği bu listede değil, Forbes Türkiye sıralamasında değerlendirildi.

HİNDİSTAN LİDERLİĞİ KORUDU

Sıralamadaki ülke çeşitliliği genişleyerek 45'e ulaştı. Haiti, Filipinler, Polonya ve İspanya listeye ilk kez giriş yapan ülkeler oldu. Guatemala ise hisse değer kayıpları nedeniyle bu yıl listede milyarder temsilci bulunduramayan tek ülke konumuna geldi. Hindistan, 19 milyarderle en çok temsil edilen ülke olma unvanını korurken, Hindistan’ı 11’er milyarderle İsrail ve Tayvan takip etti.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ VE YENİLİKÇİLİK VURGUSU

Listede kendine yer bulan isimler, ABD pazarının sunduğu yenilikçi ortamın ve girişimcilik olanaklarının bu başarıda belirleyici olduğunu belirtti. Eğitim veya çalışma vizesiyle ülkeye adım atan ve zamanla dev şirketlerin temellerini atan milyarderler, pazarın fırsat eşitliği sunan yapısının hala güçlü olduğunu ifade etti. Net servet hesaplamalarının 8 Temmuz tarihli piyasa verileri baz alınarak yapıldığı bu çalışmaya, ABD dışında ikamet eden vatandaşlar dâhil edilmedi.