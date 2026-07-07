ABD'de dış ticaret açığı 16 ayın zirvesinde

ABD'nin dış ticaret açığı mayıs ayında ithalat kalemindeki güçlü ivme ve ihracattaki gerilemenin birleşimiyle keskin bir yükseliş grafiği çizdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan mayıs ayı dış ticaret istatistikleri, ülkenin dış ticaret açığının söz konusu ayda yüzde 42,2 oranında tırmanarak 77,6 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Bu rakamla beraber, Mart 2025 döneminden bu yana görülen en yüksek dış ticaret açığı seviyesi kaydedilmiş oldu.

Finansal piyasaların mayıs ayına ait dış ticaret açığı beklentisi 78,3 milyar dolar yönündeydi. Diğer taraftan, bir önceki ay olan nisana ait dış ticaret açığı rakamı ise 54,6 milyar dolar seviyesine revize edildi.

İHRACAT ÇAKILDI, İTHALAT YÜKSELDİ

Ülkenin ihracat hacmi mayıs ayında, nisan ayına kıyasla yüzde 3,2 oranında daralarak 317,7 milyar dolar bandına indi. Buna karşılık ithalat tarafında yüzde 3,3'lük bir artış yaşandı ve rakam 395,3 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin en büyük ticari ortaklarından biri konumundaki Meksika ile gerçekleştirdiği mal ticareti açığı da mayıs ayında aylık bazda 5,3 milyar dolar artarak 20,1 milyar dolara fırladı.

EN BÜYÜK AÇIK VİETNAM VE MEKSİKA İLE

Ülkenin dış ticarette açık verdiği diğer başlıca ticaret partnerleri ve oluşan açık tutarları şu şekilde listelendi: Vietnam (20,6 milyar dolar), Tayvan (19,4 milyar dolar), Çin (14,5 milyar dolar), Avrupa Birliği (9,3 milyar dolar), Kanada (7 milyar dolar), Almanya (5,7 milyar dolar), Malezya (4,7 milyar dolar), Güney Kore (4,4 milyar dolar), Hindistan (4,1 milyar dolar), İrlanda (4 milyar dolar), İtalya (2,9 milyar dolar), İsviçre (2,3 milyar dolar), Japonya (2 milyar dolar), Fransa (1,5 milyar dolar) ve İsrail (400 milyon dolar).

Bunun aksine, ABD'nin ticari fazla verdiği partnerler ve tutarlar ise şöyle kayıtlara geçti: Hollanda (9,1 milyar dolar), Hong Kong (5,6 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (4,8 milyar dolar), Avustralya (1,9 milyar dolar), Birleşik Krallık (1,4 milyar dolar), Brezilya (1,1 milyar dolar), Singapur (900 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (300 milyon dolar).