ABD yaptırım listesindeki şirketlere yenileri eklendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı, İran ile bağlantılı olan bazı kurumlara ve kişilere yönelik yeni yaptırım kararları aldığını kamuoyuna duyurdu.

Bu kararın, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde uluslararası deniz taşımacılığına karşı gerçekleştirdiği saldırıların yeniden başlamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

HEDEFTEKİ İSİM ALİ ENSARİ VE DUBAİ AĞI

Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruda, uygulamaya konan yeni yaptırımların odağında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde yaşamını sürdüren iş insanı ve bankacı Ali Ensari'nin yanı sıra çeşitli kuruluşların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ensari'nin İran dini lideri Mücteba Hamaney'in "kilit finansörlerinden biri" olduğu ileri sürüldü. Ensari'nin, kamu kaynaklarıyla elde edilen zenginliği geniş ölçekli denizaşırı gayrimenkullere ve ticari varlıklara yönlendirerek kendisini, İran idaresindeki üst düzey yetkilileri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) zenginleştirdiği iddia edildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK PARAVAN DÖVİZ BÜROLARI LİSTEDE

Sürecin devamında ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de yaptırım listesine yeni eklemeler gerçekleştirdi.

OFAC, İran hükümetinin yasa dışı mali operasyonlarını bir paravan şirketler ağı vasıtasıyla gizlediğini ve yaptırım uygulanan İran bankaları adına her yıl milyarlarca dolarlık işlem yürüttüğünü öne sürdüğü kritik öneme sahip bazı İran döviz bürolarını yaptırım kapsamına aldı.

Öte yandan, Hazine Bakanlığı yetkilileri, Ali Ensari’nin geçmiş dönemde DMO faaliyetlerine finansal destek sağladığı gerekçesiyle Birleşik Krallık (İngiltere) tarafından da daha önceden yaptırım listesine dahil edildiğini hatırlattı.