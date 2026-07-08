ABD İran'ın lisansını iptal etti: Petrol fiyatları fırladı!

Petrol fiyatları salı günü yüzde 3 yükseldi ve ABD'nin İran ham petrol satışına izin veren genel lisansı iptal etmesinin ardından piyasa kapanışı sonrasında yükselişin ivmesi arttı.

PETROL SERT DÜŞTÜ

Hürmüz Boğazı yakınlarında tankerlere yönelik saldırı haberleri de tanker nakliyatında aksamalar olacağı endişelerini yeniden canlandırdı. Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 3,01 artışla varil başına 74,16 dolardan kapandı. Piyasa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde ise küresel gösterge Brent petrol 1,87 dolar artarak 76,03 dolara, WTI ise 1,76 dolar yükselerek 72,2 dolara çıktı.

ABD'DEN İRAN'A "KABUL EDİLEMEZ" UYARISI

ABD'li bir yetkili, Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarının ardından İran'ın eylemlerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu ve sonuçları olacağını açıkladı. ABD'nin bu adımı, salı günü Hürmüz Boğazı'nda Katar'a ait bir sıvılaştırılmış doğal gaz tankerinin İran dronu tarafından vurulduğunun açıklanmasının ardından geldi. Suudi Arabistan bayraklı bir ham petrol tankerinin de Umman açıklarında hasar gördüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Haziran ayında ABD ile İran, savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Mutabakat kapsamında ABD, İran petrol satışlarına yönelik yaptırımları kısmen hafifletmiş ve 60 günlük geçici bir lisans vermişti.