ABD-İran masaya oturmadı piyasalara ateş düştü!

Küresel barış umutlarıyla yükselen altın ve gümüş fiyatları, ABD-İran görüşmelerinin iptali ve Fed'in şahin para politikası mesajlarıyla adeta çakıldı.

Altın, platin ve gümüş fiyatları, ABD dolarındaki değer kazanımı, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen faiz politikasına dair şahin sinyaller ve İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiği haberiyle sert bir düşüş yaşadı.

Gelişmelerin ardından ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs da altın fiyatları için yıl sonu öngörülerini aşağı yönlü güncelledi.

Dünden bu yana sert değer kayıpları yaşayan ons altın, sabah seansı olan 08.18 itibarıyla 4 bin 126 dolardan işlem görürken, gün içinde saat 14.18'de 4 bin 165 dolar seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalardaki bu gerileme gram altına da yansıdı ve aşağı yönlü bir eğilim izlendi. Gram altın sabah 08.18 sularında 6 bin 180 dolarda bulunurken, saat 14.18 itibarıyla 6 bin 191 liradan işlem gördü.

Emtia piyasalarındaki düşüşe karşılık döviz kurlarında ise yükseliş gözlemlendi. Saat 14.18 verilerine göre Dolar/TL kuru 44,44 liraya ulaştı. Euro/TL paritesinde de yukarı yönlü hareketler sürerken kur 53,29 lira seviyesinden fiyatlandı.

Sabah 08.18'de 63,44 dolardan işlem gören gümüş fiyatları, saat 14.18'de 64,6 dolara ulaştı. Barış görüşmelerinin iptalinden olumsuz etkilenen bir diğer maden olan platin ise sabah saatlerinde bin 638 dolarda iken, 14.18'de bin 669 dolar seviyesini gördü.

İSVİÇRE'DEKİ GÖRÜŞMELER İPTAL EDİLDİ

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD ile İran arasında cuma günü İsviçre'nin Burgenstock dağ zirvesinde yer alan tatil merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelerin yapılmayacağı duyuruldu.

Bu bilgilendirme, Beyaz Saray sözcüsünün gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığı duyurunun hemen ardından geldi. Sözcü, savaşı bitirmek maksadıyla Washington ve Tahran arasında varılan anlaşmanın uygulanması için müzakereleri başlatacak olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, cuma günü İsviçre'de İranlı yetkililerle yapacağı görüşme seyahatini iptal ettiğini bildirdi.

BANKACILIK DEVİ TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Tüm bu jeopolitik sarsıntıların ortasında Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden 2026 yılı içinde bir faiz indirimi beklemediğini ilan ederek, yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 500 dolar aşağı çekti.

Banka, aralık ayına ilişkin ons altın hedefini 5.400 dolardan 4.900 dolara indirdi. Analistler Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından yayımlanan değerlendirme notunda; bu yeni hedefin, altının yılın ikinci yarısında yükseliş eğilimini sürdüreceğine işaret ettiği, ancak söz konusu yükselişin önceden öngörülenden daha sınırlı kalmasının beklendiği ifade edildi.