ABD-İran çatıştı piyasalar sert düştü: Apple yeni CEO'suyla yükseldi

New York borsasında haftanın işlem günü, Ortadoğu'da ABD ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırıların ardından tırmanan tansiyonun etkisiyle negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,79 azalarak 52.766,88 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 düşüşle 7.631,47 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,03 kayıpla 26.099,77 puana geriledi.

TRUMP'DAN İRAN'A YENİ SALDIRI VE MİSİLLEME UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak" ifadelerini kullandı. Trump, İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini belirterek, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarında uzun vadeli aksamalar yaşanabileceğine dair endişelerle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 5,4 artarak 95,36 dolara ulaştı. Batı Teksas türü ham petrolün varili yüzde 6 artışla 90,86 dolardan alıcı buldu.

TAHVİL FAİZLERİNDE ARTIŞ VE FED YETKİLİLERİNDEN MESAJLAR

Artan petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentilerin sürmesiyle uzun vadeli tahvil faizleri artış gösterdi. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4 baz puan artışla yüzde 4,79'u aştı, 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi de yüzde 5,27'ye yaklaştı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyonun beş yılı aşkın bir süredir yüksek seyrettiğini belirterek, verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair güven vermesi durumunda politika duruşunu değerlendirmek için biraz daha zamanları olacağını kaydetti. Barr, "Ancak enflasyonun yeterince yavaşlamadığı görülürse, faizleri artırmak için kararlı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

MAKROEKONOMİK VERİLER

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, temmuzda 7 milyon 271 bine çıkmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,6'ya düşerek imalat sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti.

APPLE YENİ CEO İLE İLK GÜNÜNDE DEĞER KAZANDI

Apple'ın yeni üst yöneticisi (CEO) John Ternus, Tim Cook'tan devraldığı görevine başlarken, şirketin hisseleri yüzde 2,6 değer kazandı.