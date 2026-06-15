ABD-İran anlaştı petrol fiyatları çakıldı

Anlaşma sürecine arabuluculuk yapan Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirileceğini belirten Şerif, anlaşmayı doğruladı.

TRUMP: “PETROL AKACAK”

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını belirterek “Petrol akacak” ifadesini kullandı. Trump daha önce yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz geçişe açılmasını ve ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını duyurmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞ NEDENİYLE KAPANMIŞTI

Hürmüz Boğazı, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a hava saldırıları başlatmasından kısa süre sonra fiilen kapanmıştı. Dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu stratejik su yolunda İran, gemilere saldırma tehdidinde bulunmuştu.

PETROL FİYATLARINDA SERT DALGALANMALAR YAŞANMIŞTI

Küresel enerji piyasaları son aylarda çatışmalara bağlı olarak sert dalgalanmalar yaşadı. Savaş başlamadan önce varil başına yaklaşık 70 dolar seviyesinde olan Brent petrol, çatışmaların zirve yaptığı dönemde yaklaşık 120 dolara kadar yükselmişti. Anlaşma haberinin ardından fiyatlar hızla geriledi.