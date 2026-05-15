ABD-Çin görüşmesi piyasaları uçurdu: 2 endeks rekor tazeledi

New York borsasında işlem gören hisseler, haftanın son işlem gününde Başkan Donald Trump’ın Pekin temaslarından yansıyan iyimser hava ve açıklanan son makroekonomik verilerin etkisiyle rotasını yukarı kırdı. Özellikle teknoloji sektöründeki güçlü performansın piyasa geneline yayılmasıyla birlikte, temel endeksler günü kazançlarla noktaladı.

ENDEKSLERDE REKOR SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Piyasalardaki pozitif seyir, kapanış rakamlarına rekor artışlar olarak yansıdı. Dow Jones endeksi gün sonunda 370 puanlık bir sıçrama yaparak yüzde 0,75 değer kazancıyla 50.063,46 puan seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,77’lik yükselişle 7.501,24 puana tırmanırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,88 artarak 26.635,22 puana çıktı. Bu sonuçlarla hem S&P 500 hem de Nasdaq tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini elde etti.

TRUMP VE Şİ ZİRVESİ PİYASALARI CANLANDIRDI

Yatırımcıların odağında, Çin’de gerçekleştirilen Trump-Şi Cinping zirvesinden çıkan stratejik hamleler yer aldı. Özellikle Pekin yönetiminin Amerikan uçak üreticisi Boeing’den 200 adet uçak satın almayı kabul etmesi, ticaret savaşlarına yönelik endişeleri hafifleterek piyasalardaki risk iştahını artırdı. ABD heyetinin Çin ile dengeli ticaret ve mütekabiliyet esasına dayalı mesajları, küresel ekonomik belirsizliklerin azaldığı şeklinde yorumlandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ PİYASAYA YÖN VERDİ

Haftanın kapanış gününde teknoloji hisselerinde gözlenen yukarı yönlü hareketlilik, endekslerin rekor tazelemesinde lokomotif görevi gördü. Analistler, ticaret görüşmelerinde stratejik olmayan ürün gruplarında tarifelerin esnetileceğine dair iddiaların, üretim ve teknoloji maliyetlerini düşüreceği beklentisiyle bu hisselere talebi yoğunlaştırdığını ifade ediyor.

(AA)