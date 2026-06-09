AB Türklere 30 milyon euro verecek! Başvuru tarihi belli oldu

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 2021-2027 IPARD III Programı kapsamında beklenen adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 2 Haziran 2026 tarihinde On Birinci Başvuru Çağrı İlanı’nı yayımlayarak tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerine yönelik 30 milyon euroluk destek paketini duyurdu.

Kırsal alanlarda ekonomik canlılığı artırmayı ve gıda sanayisini güçlendirmeyi hedefleyen program kapsamında, yatırımcılara geri ödemesiz bütçe ayrıldı.

AB TÜRKLERE 30 MİLYON EURO VERECEK!

Türkiye genelindeki 81 ilin tamamından proje başvurusunun kabul edileceği bu yeni dönemde, gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünün artırılması için 30 milyon euro bütçe belirlendiği açıklandı.

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (M3)" tedbiri altında kullandırılacak desteklerde, yatırımcılara uygun harcamaları karşılığında yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda geri ödemesiz hibe desteği sağlanacak.

DESTEKLENECEK İŞLER ORTAYA ÇIKTI

Program kapsamında desteklenecek yatırım alanları şu şekilde açıklandı:

Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi/pazarlanması

Kırmızı et ile kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi/pazarlanması

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Meyve-sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Yumurtanın işlenmesi ve pazarlanması

İşletmelerin modernizasyonu, kapasite artırımı ve ürün kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hazırlanacak projelerde; yapım işleri, makine-ekipman alımları, hizmet alımları ve görünürlük harcamaları fonlanabilecek.

Her bir yararlanıcının program dönemleri boyunca faydalanabileceği toplam maksimum uygun harcama tutarı ise 3 milyon euro ile sınırlandırıldı.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Yatırımcıların merakla beklediği başvuru takvimi de netleşti. Başvurular, 12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 itibarıyla yatırımın yapılacağı ildeki TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacak.

Çevrim içi işlemler için Online Proje Başvuru Sistemi 13 Temmuz 2026 saat 18.00’de kapatılacak; fiziki proje dosyalarının teslimi için ise son tarih 20 Temmuz 2026 saat 18.00 olarak belirlendi.

Projelerin hayata geçirilme sürelerinde ise yapım işi içermeyen yatırımlara en fazla 9 ay, yapım işi içeren yatırımlara ise en fazla 18 ay süre tanınacak.

ÖNCELİK KADINLAR VE ENGELLİLERDE

Programın sıralama kriterlerinde pozitif ayrımcılık kapsamı genişletildi. Mevcut kadın girişimci kriterine ek olarak, ortopedik engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 59 arasında olan kişilere yönelik yeni düzenleme yapıldı. Başvuru sahibinin ya da tüzel kişiliği temsile yetkili ismin kadın veya belirtilen oranda ortopedik engelli olması ve en az yüzde 50 ortaklık payına sahip bulunması halinde, projeler sıralamada öncelik kazanacak.

Toplam destek talebinin ayrılan 30 milyon euroluk bütçeyi aşması durumunda, IPARD sıralama kriterlerine göre değerlendirme yapılarak bütçenin yettiği projeler incelemeye alınacak. Başvuru yapmayı planlayanların TKDK tarafından yayımlanan On Birinci Başvuru Çağrı Rehberi’ni titizlikle incelemesi gerekiyor.