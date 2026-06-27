AB otomotiv devlerinden "Made in Europe" çağrısı! Türkiye ve Fas'ı dışarda bırakmak istiyorlar

Avrupa'nın önde gelen otomotiv firmaları Volkswagen, Renault ve Stellantis, sanayi tabanlarını küresel baskılardan korumak amacıyla AB'ye, bir aracın değerinin en az %70'inin üye ülkeler içinde üretilmesini gerektiren yeni "Avrupa'da Üretilmiştir" (Made in Europe) kriterlerini uygulama çağrısında bulundu. Ancak bir sektör temsilcisi, bu girişimin hem Türk hem de Avrupalı üreticilere zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 30 yıllık Gümrük Birliği'nin Türkiye'yi Avrupa'nın otomotiv tedarik ve değer zincirlerinin vazgeçilmez bir parçası haline getirdiğini belirtti. Yalçındağ, ülkenin kalan %30'luk kotaya mahkum edilecek bir "üçüncü ülke" olarak sınıflandırılmasının, halihazırda kurulmuş olan iş planlarını bozacağını ve bölgesel üretim kapasitesini düşüreceğini ifade etti.

Daha açık ifadeyle, otomobil ekipman üreticileri ve taşeronlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Renault, Stellantis ve Volkswagen harekete geçti. Avrupa üretiminin %60'ından fazlasını temsil ettiklerini iddia eden üç üretici, Avrupa Parlamentosu üyelerine gönderilen bir belgede ortak bir açıklama sundu.

Renault, Stellantis ve Volkswagen, Komisyon tarafından önerilen AB'deki elektrikli araçlar için %70 hedefini resmen destekliyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde, üreticilerin belgesinde elektrikli araçlardan hiç bahsedilmiyor. Bu nedenle, üreticilerin tedarikçilerin talebi doğrultusunda tüm araçları (elektrikli, hibrit veya içten yanmalı motorlu araçlar dahil) kapsayan bir hesaplama talep ettikleri düşünülebilir!

Dolayısıyla %70'lik kota yalnızca elektrikli modeller için geçerlidir. Fransız tedarikçiler bunu tüm otomobil üretimine genişletmek istiyorlar. Renault, Stellantis ve Volkswagen ise bu konuda Komisyonun önerisini destekliyor.

AVRUPA, AVRUPALIDIR!

Üreticilerden gelen tek gerçekten yeni unsur, Avrupa'nın kesinlikle 27 üye devlet ve Büyük Britanya gibi ilişkili ülkelerle tanımlanması gerektiği yönündeki talepleridir. Bu arada, Komisyon, AB'nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı üçüncü ülkeleri de dahil etmeyi düşünüyordu... Fas ve Türkiye gibi.

Bunlar, Renault ve Stellantis'in zaten güçlü bir varlığa sahip olduğu ülkeler. Ancak bu iki üretici, Çinlilerin Avrupa'daki genişlemeleri sırasında bu iki ülkede şu anda oluşturdukları sanayi tabanlarını aşırı derecede sömüreceğinden endişe ediyor. Bu nedenle Renault, Stellantis ve Volkswagen, Avrupa'nın kesinlikle Avrupa çapında bir tanımını destekliyor!

Üç üretici, Fransız tedarikçilerin tüm araçlarda bileşenlerin kendilerine dayalı %70'lik bir içerik hesaplaması talep eden önemli bir isteğini dolaylı olarak reddediyor. Renault, Stellantis ve Volkswagen ise, araştırma ve geliştirme, mühendislik, üretim ve bileşenler de dahil olmak üzere aracın toplam değerine dayalı kapsamlı bir hesaplamayı destekliyor. Bu her zaman Renault'nun pozisyonu olmuştur!

TEKLİF "SON DERECE YETERSİZ"

Bu, Fransız tedarikçilerinin maksimalist yaklaşımından açıkça çok uzak! FIEV (Fransız Otomotiv Ekipman Üreticileri Federasyonu), karoser, mühendislik, döküm, plastik ve kauçuk sektörlerinden profesyonel temsilcilerle birlikte, CNRS ve École Normale Supérieure Paris-Saclay'ın desteğiyle GERPISA tarafından hazırlanan "Otomotiv Sektöründe Çin Meydan Okuması" başlıklı şok edici 90 sayfalık bir raporu yakın zamanda sundu.

Çalışma, Brüksel'in yalnızca elektrikli araçlar için %70 "Avrupa'da üretilmiş" içerik şartı getirme önerisinin "son derece yetersiz" olduğu sonucuna varıyor. Bu minimum Avrupa menşeli içerik, Avrupa Birliği içindeki otomobil parçaları pazarının yalnızca bir bölümünü kapsayacaktır! Daha fazlasını değil... Rapora göre, "tedarik zincirinin dörtte üçü korunmasız kalacaktır".