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Halk TV Ekonomi Pompa fiyatları sabit kaldı, petrol ise geriliyor

Pompa fiyatları sabit kaldı, petrol ise geriliyor

9 Haziran'da akaryakıt fiyatları sabit kaldı. İran-İsrail çatışmalarının dinmesiyle dün 100 doları gören brent petrol, bu sabah 95,21 dolara geriledi. İstanbul'da benzin 62,97 TL, motorin ise 66,33 TL'den satılmaya devam ediyor.

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Pompa fiyatları sabit kaldı, petrol ise geriliyor
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9 Haziran'da akaryakıt istasyonu tabelalarında bir değişiklik yaşanmadı, benzin ve motorin fiyatları sabit ilerledi. Dün öğle saatlerinde 100 dolara kadar yükselen brent petrolde gerileme başlamıştı. Petroldeki düşüş trendi bu sabah da sürüyor. İran ve İsrail arasındaki çatışmaların dinmesi ile brent petrol an itibarıyla 95,21 dolara kadar geriledi.

Brent Petrol
Değer 92,42$
Değişim %-1,08

9 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 62,97 TL
Motorin 66,33 TL
LPG 31,99 TL

9 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 62,82 TL
Motorin 66,20 TL
LPG 31,39 TL

9 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,92 TL
Motorin 67,45 TL
LPG 31,97 TL

9 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,20 TL
Motorin 67,72 TL
LPG 31,79 TL

9 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 62,97 TL

İstanbul Anadolu: 62,82 TL

Ankara: 63,92 TL

İzmir: 64,20 TL

9 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,33 TL

İstanbul Anadolu: 66,20 TL

Ankara: 67,45 TL

İzmir: 67,72 TL

9 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.428,39 TL

Gram altın satış: 6.429,23 TL

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9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,579 TL

Gram gümüş satış: 100,682 TL

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9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1121 TL

Dolar satış: 46,1254 TL

Euro alış: 53,2389 TL

Euro satış: 53,2962 TL

Sterlin alış: 61,6086 TL

Sterlin satış: 61,6510 TL

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9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

9 Haziran 2026 BIST 100 verileri

9 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin Petrol Piyasalar
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