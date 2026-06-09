Pompa fiyatları sabit kaldı, petrol ise geriliyor
9 Haziran'da akaryakıt fiyatları sabit kaldı. İran-İsrail çatışmalarının dinmesiyle dün 100 doları gören brent petrol, bu sabah 95,21 dolara geriledi. İstanbul'da benzin 62,97 TL, motorin ise 66,33 TL'den satılmaya devam ediyor.
9 Haziran'da akaryakıt istasyonu tabelalarında bir değişiklik yaşanmadı, benzin ve motorin fiyatları sabit ilerledi. Dün öğle saatlerinde 100 dolara kadar yükselen brent petrolde gerileme başlamıştı. Petroldeki düşüş trendi bu sabah da sürüyor. İran ve İsrail arasındaki çatışmaların dinmesi ile brent petrol an itibarıyla 95,21 dolara kadar geriledi.
9 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,97 TL
|Motorin
|66,33 TL
|LPG
|31,99 TL
9 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,82 TL
|Motorin
|66,20 TL
|LPG
|31,39 TL
9 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,92 TL
|Motorin
|67,45 TL
|LPG
|31,97 TL
9 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,20 TL
|Motorin
|67,72 TL
|LPG
|31,79 TL
9 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 62,97 TL
İstanbul Anadolu: 62,82 TL
Ankara: 63,92 TL
İzmir: 64,20 TL
9 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,33 TL
İstanbul Anadolu: 66,20 TL
Ankara: 67,45 TL
İzmir: 67,72 TL
9 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.428,39 TL
Gram altın satış: 6.429,23 TL
9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 100,579 TL
Gram gümüş satış: 100,682 TL
9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1121 TL
Dolar satış: 46,1254 TL
Euro alış: 53,2389 TL
Euro satış: 53,2962 TL
Sterlin alış: 61,6086 TL
Sterlin satış: 61,6510 TL
9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
9 Haziran 2026 BIST 100 verileri