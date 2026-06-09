Kripto piyasası çırpınmaya devam ediyor: Dipten tırmanış sürüyor

Kripto paraların toparlanma çırpınışı 9 Haziran sabahında devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 59 bin dolara kadar düşen Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,73 yükselişle 63 bin 411,43 dolar değerine yükseldi. Ethereum ise yüzde 1,56 oranında yükselişle bin 691,32 dolara ulaştı.

Bugünün verileri ile Bitcoin'de aylık değer kaybı yüzde 21.4'e, yıllık değer kaybı ise yüzde 39.98'e ulaştı. Ethereum ise son bir ayda yüzde 27.45, son bir yılda ise yüzde 32,16 değer kaybetmiş oldu.

9 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Toplam piyasa değeri: 2,18 trilyon $

24s toplam hacim: $88,12 milyar $

Saat: 09:25

9 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $63.411,43 %+0,73 $62.410,12 $64.185,77 33,6 milyar $ Ethereum (ETH) $1.691,32 %+1,56 $1.654,88 $1.713,47 16,22 milyar $

9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % ETHGas (GWEI) 0,1778 $ +%25,37 Zcash (ZEC) 467,34 $ +%9,37 Jito (JTO) 0,6478 $ +%8,57 Monero (XMR) 325,81 $ +%7,63 Worldcoin (WLD) 0,5141 $ +%7,57

9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % 币安人生 (币安人生) 0,6931 $ -%13,48 Audiera (BEAT) 3,84 $ -%7,37 Bitcoin Cash (BCH) 207,83 $ -%6,65 Ethena (ENA) 0,08242 $ -%5,70 Venice Token (VVV) 16,04 $ -%5,02

9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.428,39 TL

Gram altın satış: 6.429,23 TL

9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,579 TL

Gram gümüş satış: 100,682 TL

9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1121 TL

Dolar satış: 46,1254 TL

Euro alış: 53,2389 TL

Euro satış: 53,2962 TL

Sterlin alış: 61,6086 TL

Sterlin satış: 61,6510 TL

9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

9 Haziran 2026 BIST 100 güncel verileri