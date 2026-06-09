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Halk TV Ekonomi Beyaz metalde düşüş sürüyor: Toparlanamayan gümüş aşağı bakmaya devam ediyor

Beyaz metalde düşüş sürüyor: Toparlanamayan gümüş aşağı bakmaya devam ediyor

Dün başlayan düşüşün ardından toparlanamayan gümüş, rotayı aşağıya çevirdi. Ons gümüş 67,88 dolara gerilerken, gram gümüş 100,68 TL sınırından işlem görüyor.

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Beyaz metalde düşüş sürüyor: Toparlanamayan gümüş aşağı bakmaya devam ediyor
Son Güncelleme:

Dün sabah saatlerinde düşüşe geçen gümüş toparlanamadı. Bugünün erken saatlerinden beri dalgalanan gümüş rotayı aşağıya çevirdi. Beyaz metalde ons gümüş günlük yüzde 0,50 kayıp ile 67,88 dolara kadar geriledi. Gram gümüş ise 100,68 TL sınırında satışa sunuluyor.

9 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş
Alış 100,68₺
Satış 100,70₺

9 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 100,57 TL 100,68 TL -%0,42 7:21
Ons gümüş 67,81 $ 67,88 $ -%0,50 7:21

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 8 Haziran 2026 9 Haziran 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 100,96 TL 100,68 TL -0,28 TL
Ons gümüş (satış) 68,29 $ 67,88 $ -0,41 $

9 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,579 TL

Gram gümüş satış: 100,682 TL

9 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 67,8100 $

Ons gümüş satış: 67,8800 $

9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.428,39 TL

Gram altın satış: 6.429,23 TL

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9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1092 TL

Dolar satış: 46,1283 TL

Euro alış: 53,2312 TL

Euro satış: 53,2726 TL

Sterlin alış: 61,5876 TL

Sterlin satış: 61,6312 TL

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9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

9 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

9 Haziran 2026 BIST 100 verileri

9 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

9 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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