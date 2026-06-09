Döviz kurlarında 9 Haziran sabahı yön yukarı çevirildi. Dün 100 puana çıkan dolar endeksi tekrar 99,91 puana gerilerken tüm dünyada dolar fiyatları düşüşte. Ülkemizde ise yükselişi MB tarafından dizginlenen dolar kuru yeni rekor fiyatı ile 46,1254 TL'den işlem görüyor.

Dolarda yaşanan değer kaybı sonrasında 5 Haziran'da sert bir düşüş görülen euro ve sterlin ise yükselmeye çalışıyor. Rekor 53,6921 TL'den düşüşe geçen euro 53,2962 TL'den, rekor 62,2728 TL'den çakılan sterlin ise 61,6510 TL'den işlem görmekte.

9 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

9 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 46,1121 46,1254 +%0,02 7:32 Euro (EUR) 53,2389 53,2962 +%0,11 7:32 Sterlin (GBP) 61,6086 61,6510 +%0,11 7:32

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 8 Haziran 2026 9 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 46,1014 TL 46,1254 TL +0,02 TL Euro (EUR) (satış) 53,2651 TL 53,2962 TL +0,03 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,5654 TL 61,6510 TL +0,09 TL

9 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 46,1121 TL

Dolar (USD) satış: 46,1254 TL

9 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,2389 TL

Euro (EUR) satış: 53,2962 TL

9 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,6086 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,6510 TL

9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.428,39 TL

Gram altın satış: 6.429,23 TL

9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,579 TL

Gram gümüş satış: 100,682 TL

9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

9 Haziran 2026 BIST 100 verileri

9 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI