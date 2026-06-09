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Halk TV Ekonomi Borsada dipten dönüş sürüyor: Yön yukarı!

Borsada dipten dönüş sürüyor: Yön yukarı!

Pazartesi gününü %1,22 yükselişle 13.860,59 puandan kapatan Borsa İstanbul, yeni güne de artışla başladı. BIST 100 endeksi, salı seansı açılışında %0,29 değer kazanarak 13.900,27 puana yükseldi.

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Borsada dipten dönüş sürüyor: Yön yukarı!

Haftanın ilk seansını dipten açan Borsa İstanbul tırmanışa başladı. Haftanın ilk gününde Bist 100 endeksi yüzde 1,22 oranında yükselerek 166,40 puan artış gösterdi, pazartesin seansının kapanışı 13 bin 860,59 puandan gerçekleşti.

Bugün ise Bist 100 endeksi açılışı yükselişle yaptı. Yüzde 0,29 oranında yükselen endeks, 39,68 puan artarak 13 bin 900,27 puandan seansa başladı.

9 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL CANLI

BIST 100
Değer 13.897
Değişim %0,27

9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (açılış) 13.900,27
Değişim %0,29 (+39,68)
Önceki kapanış 13.860,59
İşlem hacmi 3,68 milyar TL
Saat 09:55

9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
SNPAM 23,00 +5,99
GSDDE 14,45 +5,86
AKFYE 29,00 +4,77
ALFAS 64,00 +4,66
ENDAE 20,72 +4,38

9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
TRILC 1,62 -10,00
EKIZ 78,20 -9,96
DIRIT 22,92 -9,91
ISKPL 12,53 -8,47
SANEL 52,50 -7,49

9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
ASTOR 317,25 108,06 milyon
THYAO 298,50 71,69 milyon
ISKPL 12,53 67,19 milyon
ASELS 368,50 66,84 milyon
AKFYE 29,00 54,46 milyon
9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.428,39 TL

Gram altın satış: 6.429,23 TL

Silahlar Hizbullah şartıyla susunca altın yatırımcısı temkinli davrandıSilahlar Hizbullah şartıyla susunca altın yatırımcısı temkinli davrandı
9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,579 TL

Gram gümüş satış: 100,682 TL

Beyaz metalde düşüş sürüyor: Toparlanamayan gümüş aşağı bakmaya devam ediyorBeyaz metalde düşüş sürüyor: Toparlanamayan gümüş aşağı bakmaya devam ediyor
9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1121 TL

Dolar satış: 46,1254 TL

Euro alış: 53,2389 TL

Euro satış: 53,2962 TL

Sterlin alış: 61,6086 TL

Sterlin satış: 61,6510 TL

Dünyada dolar erirken Türkiye'de her gün yeni bir rekor kırıyorDünyada dolar erirken Türkiye'de her gün yeni bir rekor kırıyor
9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Pompa fiyatları sabit kaldı, petrol ise geriliyorPompa fiyatları sabit kaldı, petrol ise geriliyor
9 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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