Borsada dipten dönüş sürüyor: Yön yukarı!
Pazartesi gününü %1,22 yükselişle 13.860,59 puandan kapatan Borsa İstanbul, yeni güne de artışla başladı. BIST 100 endeksi, salı seansı açılışında %0,29 değer kazanarak 13.900,27 puana yükseldi.
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Haftanın ilk seansını dipten açan Borsa İstanbul tırmanışa başladı. Haftanın ilk gününde Bist 100 endeksi yüzde 1,22 oranında yükselerek 166,40 puan artış gösterdi, pazartesin seansının kapanışı 13 bin 860,59 puandan gerçekleşti.
Bugün ise Bist 100 endeksi açılışı yükselişle yaptı. Yüzde 0,29 oranında yükselen endeks, 39,68 puan artarak 13 bin 900,27 puandan seansa başladı.
9 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL CANLI
9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.900,27
|Değişim
|%0,29 (+39,68)
|Önceki kapanış
|13.860,59
|İşlem hacmi
|3,68 milyar TL
|Saat
|09:55
9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|SNPAM
|23,00
|+5,99
|GSDDE
|14,45
|+5,86
|AKFYE
|29,00
|+4,77
|ALFAS
|64,00
|+4,66
|ENDAE
|20,72
|+4,38
9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|TRILC
|1,62
|-10,00
|EKIZ
|78,20
|-9,96
|DIRIT
|22,92
|-9,91
|ISKPL
|12,53
|-8,47
|SANEL
|52,50
|-7,49
9 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASTOR
|317,25
|108,06 milyon
|THYAO
|298,50
|71,69 milyon
|ISKPL
|12,53
|67,19 milyon
|ASELS
|368,50
|66,84 milyon
|AKFYE
|29,00
|54,46 milyon
9 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.428,39 TL
Gram altın satış: 6.429,23 TL
9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 100,579 TL
Gram gümüş satış: 100,682 TL
9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1121 TL
Dolar satış: 46,1254 TL
Euro alış: 53,2389 TL
Euro satış: 53,2962 TL
Sterlin alış: 61,6086 TL
Sterlin satış: 61,6510 TL
9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
9 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi