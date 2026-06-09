9 Haziran sabahı İran ve İsrail'in çatışmayı durdurması ile altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Ateşkes için İran, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a saldırı düzenlememesini şart koştu. Tansiyonun asla düşmediği Orta Doğu'da bu ateşkesin kırılganlığı altın fiyatlarındaki yükselişe sınır koydu, yatırımcı temkinli davrandı.

Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarına Orta Doğu'nun durumuna ek olarak bu hafta ABD'de çarşamba günü açıklanacak tüketici endeksi verileri yön verecek. Enflasyonu belirleyecek veriler yatırımcının altından kaçacağını mı, yoksa güvenli livana sığınacağını mı gösterecek.

9 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

9 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.428,39 TL 6.429,23 TL +%0,22 7:05 Ons altın $ 4.339,61 $ 4.340,24 $ +%0,13 7:05 Çeyrek altın TL 10.540,00 TL 10.634,00 TL +%0,24 7:05 Yarım altın TL 21.093,00 TL 21.242,00 TL +%0,25 7:05 Tam altın TL 41.344,22 TL 42.158,78 TL -%0,34 7:05 Cumhuriyet altını TL 42.050,00 TL 42.438,00 TL +%0,24 7:05 Külçe altın ($/kg) 138.692,00 $ 138.711,00 $ +%0,20 7:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 8 Haziran 2026 9 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.410,50 TL 6.429,23 TL +18,73 TL Ons altın (satış) 4.325,48 $ 4.340,24 $ +14,76 $

9 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.428,39 TL

Gram altın satış: 6.429,23 TL

9 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.540,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.634,00 TL

9 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.093,00 TL

Yarım altın satış: 21.242,00 TL

9 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 41.344,22 TL

Tam altın satış: 42.158,78 TL

9 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 42.050,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 42.438,00 TL

9 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.339,61 $

Ons altın satış: 4.340,24 $

9 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 138.692,00 $

Külçe altın satış: 138.711,00 $

9 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 100,547 TL

Gram gümüş satış: 100,636 TL

9 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1092 TL

Dolar satış: 46,1283 TL

Euro alış: 53,2312 TL

Euro satış: 53,2726 TL

Sterlin alış: 61,5876 TL

Sterlin satış: 61,6312 TL

9 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,97 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,33 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

9 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

9 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

9 Haziran 2026 BIST 100 verileri

9 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

9 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum