800 bin TL'nin aylık getirisi banka banka belli oldu! Kazanç 24 bin lirayı geçti

Bankalar arasında mevduat faizi yarışı hız kesmeden sürüyor. Müşteri çekmek isteyen birçok banka, vadeli hesap faiz oranlarını peş peşe güncelleyerek rekabeti artırıyor.

Yatırımcılar ise en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip ederken, 800 bin TL’nin 32 günlük kazancı da merak konusu oldu.

İşte bankalara göre 800 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...

AKBANK

Faiz oranı: %42

Aylık getiri: 24.302,47 TL

Vade sonu tutar: 824.302,47 TL

ODEA

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 22.319,78 TL

Vade sonu tutar: 822.319,78 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %41

Aylık getiri: 23.723,84 TL

Vade sonu tutar: 823.723,84 TL

QNB

Faiz oranı: %44,5

Aylık getiri: 23.817,86 TL

Vade sonu tutar: 823.817,86 TL

TEB

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 23.146,43 TL

Vade sonu tutar: 823.146,43 TL

ING

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 23.973,09 TL

Vade sonu tutar: 823.973,09 TL

FİBABANKA

Faiz oranı: %46

Aylık getiri: 24.852,59 TL

Vade sonu tutar: 824.852,59 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: %46

Aylık getiri: 24.514,45 TL

Vade sonu tutar: 824.514,45 TL

CEPTETEB

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 23.146,43 TL

Vade sonu tutar: 823.146,43 TL

ANADOLUBANK

Faiz oranı: %45

Aylık getiri: 24.799,75 TL

Vade sonu tutar: 824.799,75 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: %44

Aylık getiri: 24.153,5 TL

Vade sonu tutar: 824.153,5 TL

DENİZBANK

Faiz oranı: %43,5

Aylık getiri: 25.557,8 TL

Vade sonu tutar: 825.557,8 TL

YAPI KREDİ

Faiz oranı: %43,5

Aylık getiri: 23.640,97 TL

Vade sonu tutar: 823.640,97 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %42

Aylık getiri: 24.302,47 TL

Vade sonu tutar: 824.302,47 TL

ENPARA.COM

Faiz oranı: %40,5

Aylık getiri: 23.434,52 TL

Vade sonu tutar: 823.434,52 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %38,5

Aylık getiri: 22.277,26 TL

Vade sonu tutar: 822.277,26 TL

HALKBANK

Faiz oranı: %35

Aylık getiri: 20.252,05 TL

Vade sonu tutar: 820.252,05 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankalar arasındaki mevduat faizi yarışı sürerken, uzmanlar yatırımcıları yalnızca yüksek oranlara odaklanmamaları konusunda uyarıyor. Özellikle kampanyalı faiz oranlarının detaylarının dikkatlice incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

NET KAZANCA DİKKAT

Uzmanlara göre mevduat hesabı açmadan önce ilk kontrol edilmesi gereken konu, açıklanan faiz oranının brüt mü yoksa net mi olduğu. Stopaj kesintisi sonrası elde edilecek gerçek kazancın hesaplanmasının büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

KAMPANYA FAİZLERİNİ İNCELEYİN

Bazı bankaların sunduğu “hoş geldin faizi” kampanyalarının yalnızca yeni müşteriler için geçerli olduğu ve sınırlı süre uygulandığı ifade ediliyor. Kampanya süresi sona erdiğinde standart faiz oranına geçilebildiği için detayların dikkatle okunması öneriliyor.

LİMİT ŞARTLARINI KONTROL EDİN

Yüksek faiz oranlarının çoğu zaman belirli mevduat tutarları için geçerli olduğu belirtilirken, limit aşımında faiz oranlarının düşebildiğine dikkat çekiliyor.