7'den yetmişe herkes için yarın kader günü! Cebine giren çıkan belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların sonucunu beklediği haziran Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yarın (3 Temmuz) sabahı saat 10.00'da paylaşacak.

Bu veri ülkedeki ekonomik dengeleri yeniden belirleyecek. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına alacağı 6 aylık enflasyon fark, kira artış oranı, akaryakıt ve dolaylı zamlar yarın belli olacak.

MEMURLARIN ENFLASYON FARKI

Enflasyon mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,71 oranında yükseliş göstermişti. Yılın ocak ile mayıs aylarını kapsayan beş aylık periyodunda ise tüketici fiyatlarındaki toplam artış yüzde 16,61 seviyesine ulaştı. Ortaya çıkan bu tablo neticesinde, memurlar için daha önce maaşlara yansıtılan yüzde 11'lik zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı ödenmesi yasal bir zorunluluk haline geldi.

2026-2027 yıllarını kapsayan memur ve memur emeklisi maaşlarına yönelik alınan toplu sözleşme kararları gereğince; 2026 yılının ikinci altı aylık dilimi için belirlenen yüzde 7'lik zammın üzerine söz konusu enflasyon farkı ilave edilecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ise yılın ilk yarısında oluşan net enflasyon oranı kadar maaş artışına hak kazanacak.

AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞECEK

Yine Temmuz 2026 kira artış oranı da bu veriyle ortaya çıkacak. Yarın belli olacak bir diğer veri ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV). ÖTV'nin belirlenmesi ile akaryakıt başta olmak üzere bir çok ürün zamlanacak.

Temmuz 2026 döneminde geçerli olacak ÖTV kaynaklı maliyet artışının benzinde litre başına 2,66 TL, motorinde 2,84 TL, LPG'de ise 1,22 TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ AYLIKLARINDA ARTIŞ

Emekli aylıklarına da 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Beş aylık süreçte toplam enflasyon yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Yarın açıklanacak veri de eklenince milyonlarca emeklinin enflasyon farkı ortaya çıkacak. Piyasanın beklentisi yüzde 18'i bulması yönünde.

En düşük emekli aylığının ise 23 bin lira civarına yükselmesi bekleniyor. Ancak bu seviyeye gelebilmesi, yani ortaya çıkan enflasyon farkından faydalanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Her sene en düşük emekli aylığı düzenleme yapılarak yukarı çekiliyor.

Kısacası yarın TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi milyonların hayatını etkileyecek.