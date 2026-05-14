79 yıllık dev fabrikasını kapattı: Son arabalar açık arttırmada

Otomotiv sektöründe derin izler bırakan Saab’da çöküş süreci tamamlanıyor. 2012 yılında iflas bayrağını çeken markanın varlıklarını satın alan National Electric Vehicle Sweden (NEVS), tüm operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Bu kararın ardından, fabrikada atıl durumda bekleyen son model araçlar ve üretimde kullanılan teknik ekipmanlar satış listesine eklendi.

SON ARAÇLAR VE EKİPMANLAR SATIŞTA

Gerçekleştirilecek olan açık artırma, markanın teknolojik dönüşüm çabalarını temsil eden özel araçları koleksiyonerlerin ve araba tutkunlarının beğenisine sunacak. Müzayede kapsamında sadece araçlar değil; fabrikada bulunan binlerce yedek parça, özel tasarım maketleri ve markanın tarihine ışık tutan afişler de yeni sahiplerini arayacak.

EMILY GT PROJESİ DE HAYAL OLDU

National Electric Vehicle Sweden (NEVS) bünyesindeki mühendislerin üzerinde çalıştığı ve geleceğin elektrikli sedan modeli olarak lanse edilen Emily GT projesinden de kötü haber geldi.

Seri üretime geçerek markayı ayağa kaldırması beklenen model için yürütülen girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı ve projenin tamamen rafa kaldırıldığı bildirildi.

TARİHİ FABRİKAYA HÜZÜNLÜ VEDA

Saab tutkunlarını ve otomotiv dünyasını yakından ilgilendiren müzayede sürecinin 21 Mayıs 2026 tarihinde başlayacağı ve 30 Mayıs 2026 günü sona ereceği duyuruldu.

Açık artırmanın son gününde, fabrikanın kapıları araba tutkunlarına son kez açılacak. Bu ziyaretle birlikte, Trollhättan fabrikası ve Saab markası otomobil sahnesinden resmen çekilmiş olacak.