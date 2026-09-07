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Halk TV Ekonomi Hürmüz'de durma seviyesine gelen trafik petrol fiyatlarını uçurdu!

Hürmüz'de durma seviyesine gelen trafik petrol fiyatlarını uçurdu!

Türkiye'de 4 Eylül'deki tarihi zamların ardından akaryakıt fiyatları haftaya sakin başlarken, Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İran arasında tırmanan askeri çatışmalar petrolü 95 doların üzerine taşıdı.

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Hürmüz'de durma seviyesine gelen trafik petrol fiyatlarını uçurdu!
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Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, 4 Eylül tarihinde tabelalara yansıyan cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarının ardından haftanın ilk işlem gününde yeni bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Hatırlanacağı üzere son düzenlemeyle benzinin litresine 2 TL 57 kuruş, motorinin litresine ise 7 TL 79 kuruşluk devasa artışlar yapılmış ve İstanbul dışındaki 80 ilde pompa fiyatları 90 TL threshold'unu aşarak rekor kırmıştı.

Küresel piyasalarda ise Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında tırmanan misilleme saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndaki arz hatlarını uzun süreli bir kesintiye uğratacağı endişeleriyle Pazartesi gününe yükselişle başlayarak 95 doların üzerine tırmandı.

Petrol fiyatlarını yukarı taşıyan ana faktör, hafta sonu karşılıklı olarak tırmandırılan askeri müdahaleler oldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), cumartesi günü İran'ın en kritik petrol ihracat merkezi olan Hark Adası açıklarındakiler de dahil olmak üzere üç İran petrol tankerini vurduğunu duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ise aynı gün karşılık vererek Hürmüz Boğazı'nda "izinsiz rotalarda" seyrettiğini iddia ettiği üç petrol tankerini ve farklı bölgelerdeki üç ABD gemisini hedef aldığını açıkladı.

Karşılıklı füzeleşmelerin ve gemi baskınlarının gölgesinde deniz trafiği adeta durma noktasına geldi. Analiz firması Kpler'in verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük ticari gemi sayısı son 10 günde ortalama 10'a düşerek Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Tahran yönetimi tarafta kısıtlamaları daha da daraltmaya hazırlanırken, İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Mohsen Rezaei önümüzdeki günlerde Hürmüz Boğazı'nın dışında da yasaklı bir bölge ilan edileceğini duyurarak küresel enerji piyasalarında tedarik riskini en üst seviyeye çıkardı.

Brent Petrol
Değer 95,74$
Değişim %1,22

7 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99

7 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.78
Motorin 88.75
LPG 34.39

7 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 77.89
Motorin 90.02
LPG 35.09

7 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 78.17
Motorin 90.29
LPG 34.99

7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.851,57₺
Satış 6.859,26₺
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7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,46₺
Satış 102,50₺
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7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,43₺ 48,44₺ %0.00 09:50
Euro (EUR) 56,30₺ 56,31₺ %0.11 09:50
Sterlin (GBP) 65,56₺ 65,58₺ %0.13 09:49
Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazelediDoların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

7 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.012
Değişim %0,00

7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.883$
Değişim %-0,10
Kripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kestiKripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kesti
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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