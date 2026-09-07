Kripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kesti

ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri pekiştirmesi ve ABD İşçi Bayramı tatili nedeniyle küresel piyasalarda likiditenin azalması, kripto para piyasalarında satış baskısını yeniden artırdı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri gerileyerek 2,69 trilyon dolar seviyesine çekildi.

Lider kripto para Bitcoin, Liquid yan zincirinde yaşanan ve köprünün geçici olarak askıya alınmasına yol açan 320 milyon dolarlık izinsiz çekim olayının yarattığı tedirginlikle 79,4 bin dolar ile 80,5 bin dolar dar bandında dalgalı bir seyir izliyor.

Piyasadaki genel makroekonomik baskıya ve artan oynaklığa rağmen yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir risk alma eğilimi gözleniyor. Altcoin vadeli işlemlerindeki toplam açık pozisyon tutarı, Bitcoin hakimiyetini geride bırakarak yatırımcıların daha yüksek riskli ve yüksek beta değerli varlıklara yöneldiğine işaret ediyor. Ancak ABD'deki resmi tatil nedeniyle emtia piyasalarının erken kapanmasıyla sığlaşan likidite, kripto varlıklar üzerindeki kısa vadeli volatilite riskini canlı tutmayı sürdürüyor.

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