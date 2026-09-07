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Kripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kesti

Fed beklentileri ve ABD'deki resmi tatil küresel likiditeyi daraltırken, kripto para piyasalarında satış baskısı yeniden tırmandı. Pazar büyüklüğü 2,69 trilyon dolara gerilerken, Bitcoin güvenlik endişesiyle dar bantta sıkıştı.

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Kripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kesti

ABD’den gelen güçlü istihdam verilerinin Fed'in faiz artırımına gidebileceği yönündeki beklentileri pekiştirmesi ve ABD İşçi Bayramı tatili nedeniyle küresel piyasalarda likiditenin azalması, kripto para piyasalarında satış baskısını yeniden artırdı. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri gerileyerek 2,69 trilyon dolar seviyesine çekildi.

Lider kripto para Bitcoin, Liquid yan zincirinde yaşanan ve köprünün geçici olarak askıya alınmasına yol açan 320 milyon dolarlık izinsiz çekim olayının yarattığı tedirginlikle 79,4 bin dolar ile 80,5 bin dolar dar bandında dalgalı bir seyir izliyor.

Piyasadaki genel makroekonomik baskıya ve artan oynaklığa rağmen yatırımcı davranışlarında dikkat çekici bir risk alma eğilimi gözleniyor. Altcoin vadeli işlemlerindeki toplam açık pozisyon tutarı, Bitcoin hakimiyetini geride bırakarak yatırımcıların daha yüksek riskli ve yüksek beta değerli varlıklara yöneldiğine işaret ediyor. Ancak ABD'deki resmi tatil nedeniyle emtia piyasalarının erken kapanmasıyla sığlaşan likidite, kripto varlıklar üzerindeki kısa vadeli volatilite riskini canlı tutmayı sürdürüyor.

7 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 79.883$ %-0.10 79.540$ 80.555$ -
Ethereum (ETH) 2.513$ %0.44 2.490$ 2.536$ -

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Internet Computer (ICP) 2,99 $ +%13,72
Bittensor (TAO) 267,50 $ +%12,74
Kaspa (KAS) 0,03380 $ +%11,53

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pons (PONS) 0,7735 $ -%12,49
Arbitrum (ARB) 0,1721 $ -%10,55
Dash (DASH) 68,42 $ -%8,02

7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.851,57₺
Satış 6.859,26₺
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7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,46₺
Satış 102,50₺
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7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,43₺ 48,44₺ %0.00 09:50
Euro (EUR) 56,30₺ 56,31₺ %0.11 09:50
Sterlin (GBP) 65,56₺ 65,58₺ %0.13 09:49
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7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
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7 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.012
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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