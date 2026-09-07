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Halk TV Ekonomi Geçen haftaki sert düşüşün ardından borsa yeni haftaya primli başladı

Geçen haftaki sert düşüşün ardından borsa yeni haftaya primli başladı

Borsa İstanbul, haftalık yüzde 2,24'lük sert kayıp ve 14 bin puan sınırındaki kritik cuma kapanışının ardından yeni haftaya sınırlı primle başladı. BIST 100 endeksi, açılış seansında yüzde 0,045 artış kaydederek 14 bin 18 puana yükseldi.

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Geçen haftaki sert düşüşün ardından borsa yeni haftaya primli başladı

Cuma günü seansın büyük kısmını psikolojik sınır olan 14 bin puanın altında geçirdikten sonra kapanışa doğru gelen alımlarla toparlanan Borsa İstanbul, günü yüzde 0,57 oranında sınırlı bir yükselişle 14 bin 12,42 puandan tamamlamıştı. Geçen hafta yaşanan sert kan kaybı sonucunda BIST 100 endeksinin haftalık bazdaki değer kaybı yüzde 2,24 olarak gerçekleşirken, daha önce güçlü seyreden aylık kazançlar da eriyerek yüzde 1,69 seviyesine geriledi.

Yeni haftanın ilk işlem gününe Borsa İstanbul hafif bir alıcılı seyirle başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 6,33 puan artışla yüzde 0,045 primlenerek 14 bin 18,75 puana çıktı.

7 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.128
Günlük değişim %0.83
Gün içi düşük 14.001
Gün içi yüksek 14.135
Önceki kapanış 14.012
Saat 11:25

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
MIATK 33,76 %9,97
BARMA 9,55 %9,90
AVGYO 16,93 %5,81
INTET 82,25 %4,98
BJKAS 2,09 %4,50

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
HEDEF 49,82 %-9,99
ODINE 1.190,00 %-9,98
BIGEN 136,40 %-9,97
VERUS 558,00 %-9,93
GUNDG 1.163,00 %-7,40

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
HALKB 54,35 220.018.800,40
KUYAS 68,50 218.448.966,00
EFOR 18,00 182.168.496,00
INTET 82,25 133.201.078,50
THYAO 295,00 65.524.515,00

7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.851,57₺
Satış 6.859,26₺
Trump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastıTrump'ın tehdidi ve İran gerilimi piyasaları salladı: Altın fiyatları frene bastı

7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,89₺
Satış 102,92₺
Beyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyorBeyaz metal sıkıştı: Gümüş fiyatları yön arıyor

7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,43₺ 48,44₺ %0.00 11:25
Euro (EUR) 56,37₺ 56,39₺ %0.24 11:25
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,63₺ %0.22 11:25
Doların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazelediDoların ateşi düşmüyor: Yeni seviyesiyle bir kez daha rekor tazeledi

7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 76.92
Motorin 88.89
LPG 34.99
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7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.460$
Değişim %-0,63
Kripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kestiKripto piyasasında deprem: 320 milyon dolarlık kriz faturayı kesti
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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