Geçen haftaki sert düşüşün ardından borsa yeni haftaya primli başladı

Cuma günü seansın büyük kısmını psikolojik sınır olan 14 bin puanın altında geçirdikten sonra kapanışa doğru gelen alımlarla toparlanan Borsa İstanbul, günü yüzde 0,57 oranında sınırlı bir yükselişle 14 bin 12,42 puandan tamamlamıştı. Geçen hafta yaşanan sert kan kaybı sonucunda BIST 100 endeksinin haftalık bazdaki değer kaybı yüzde 2,24 olarak gerçekleşirken, daha önce güçlü seyreden aylık kazançlar da eriyerek yüzde 1,69 seviyesine geriledi.

Yeni haftanın ilk işlem gününe Borsa İstanbul hafif bir alıcılı seyirle başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 6,33 puan artışla yüzde 0,045 primlenerek 14 bin 18,75 puana çıktı.

7 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim MIATK 33,76 %9,97 BARMA 9,55 %9,90 AVGYO 16,93 %5,81 INTET 82,25 %4,98 BJKAS 2,09 %4,50

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim HEDEF 49,82 %-9,99 ODINE 1.190,00 %-9,98 BIGEN 136,40 %-9,97 VERUS 558,00 %-9,93 GUNDG 1.163,00 %-7,40

7 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) HALKB 54,35 220.018.800,40 KUYAS 68,50 218.448.966,00 EFOR 18,00 182.168.496,00 INTET 82,25 133.201.078,50 THYAO 295,00 65.524.515,00

7 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

7 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

7 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

7 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 76.92 Motorin 88.89 LPG 34.99

7 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI