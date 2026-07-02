69 ülkenin parasını tek bir şirket basıyor

Londra merkezli özel şirket De La Rue, dünya genelinde 69'dan fazla ulusal para biriminin banknotlarını basıyor. Özel para basım pazarının yüzde 70'ini kontrol eden şirket, onlarca ülkenin parasından pasaportuna kadar güvenlik belgelerini de üretiyor.

Şirket 69'dan fazla ulusal para birimi için yüksek güvenlikli banknot, polimer substrat ve sahtecilikle mücadele teknolojileri üretiyor. Şirket, toplam 100'den fazla ülkeye para ve güvenlik belgesi tedarik ediyor.

OYUN KARTINDAN BANKNOTA

Şirketin hikayesi 19. yüzyılda başlıyor. Kurucusu Thomas de la Rue, Guernsey adasından ayrılarak Londra'ya yerleştikten sonra oyun kartları, kırtasiye ürünleri gibi ince baskı işleri yapan mütevazı bir atölye kuruyor. Hassas baskı sanatında edindiği uzmanlık, zamanla devletlerin ihtiyaç duyduğu güvenlik baskıcılığına evriliyor.

Bugün şirket, paranın görsel tasarımından renk değiştiren mürekkeplere, filigranlardan çip ve hologramlara, görünmez işaretlerden şeffaf güvenlik pencerelerine kadar tüm üretim sürecini tek elden yürütüyor.

KÜÇÜK ÜLKELER NEDEN KENDİ PARASINI BASMIYOR?

Bir ülkenin kendi banknotlarını basabilmesi için özel kağıt üretim hatları, sahtecilikle mücadele laboratuvarları ve sürekli güncellenen teknolojik altyapı gerekiyor. Bu yatırımın maliyeti küçük ekonomiler için karşılanamaz düzeyde. De La Rue, bu hizmeti toplu ölçekte sunarak ülkelere hem maliyet avantajı hem de en güncel güvenlik teknolojisine erişim sağlıyor.

Şirket, özel para basım pazarının yüzde 70'ini kontrol ederek sektördeki tartışmasız lider konumunda bulunuyor.

KALPAZANLARLA BİTMEYEN TEKNOLOJİ YARIŞI

Yüksek çözünürlüklü yazıcı ve tarayıcıların yaygınlaşması, kalpazanlara yeni olanaklar sunuyor. Buna karşılık De La Rue, renk değiştiren mürekkep, polimer substrat ve görünmez güvenlik işaretleri gibi teknolojilerle sahtecilik riskini en aza indirmeye çalışıyor. Ülke ekonomilerini koruyan bu yarış, kamuoyunun gözünden uzakta ve kesintisiz biçimde sürüyor.

SESSİZ BİR KÜLTÜREL GÜÇ

Ulusal bağımsızlığın en güçlü sembollerinden biri olan para basma egemenliği, bazı ülkeler için operasyonel düzeyde yabancı bir özel şirkete emanet edilmiş durumda. De La Rue yalnızca banknotların basımını değil, Londra'daki ofislerinde tasarımını da üstleniyor. Hangi renklerin kullanılacağından portrelerin yerleşimine kadar paraların estetiğini belirleyen şirket, farkında olunmayan bir kültürel güç oluşturuyor.