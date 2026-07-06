Büyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdi
ABD'deki fonlardan 527 milyon dolarlık çıkışa rağmen kripto piyasası 2,27 trilyon dolara ulaştı. 64 bin doları zorlayan Bitcoin'deki ani yükseliş short pozisyonları patlatırken, madenci gelirleri dip seviyeyi gördü.
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ABD'deki spot Bitcoin fonlarından bu hafta 527 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmasına rağmen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 0,68 artarak 2,27 trilyon dolara ulaştı.
Bitcoin, ani bir yükselişle 64 bin dolar sınırını test etmesinin ardından 62 bin 400 ile 63 bin 800 dolar arasında dengelendi. Bu ani yukarı yönlü hareket, düşüş bekleyen yatırımcıların milyonlarca dolarlık pozisyonunun kapanmasına yol açarken, madenci gelirlerinin 2026'nın en düşük seviyesine gerilemesi, tarihsel olarak piyasanın dip noktasına ulaştığı ve yeni bir yükselişin kapıda olabileceği şeklinde yorumlanıyor.
6 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|63.050$
|%0.58
|62.610$
|63.999$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.773$
|%-0.08
|1.765$
|1.808$
|-
6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Lighter (LIT)
|2,63 $
|+%18,61
|DeXe (DEXE)
|25,46 $
|+%7,05
|Pump.fun (PUMP)
|0,001591 $
|+%5,05
6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Audiera (BEAT)
|2,52 $
|-%10,12
|币安人生 (币安人生)
|0,7033 $
|-%6,56
|Morpho (MORPHO)
|1,89 $
|-%5,04
6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,82₺
|46,82₺
|%0.04
|11:13
|Euro (EUR)
|53,50₺
|53,51₺
|%-0.03
|11:13
|Sterlin (GBP)
|62,51₺
|62,51₺
|%-0.06
|11:13
6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.85
|Motorin
|64.69
|LPG
|31.19
6 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi