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Halk TV Ekonomi Büyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdi

Büyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdi

ABD'deki fonlardan 527 milyon dolarlık çıkışa rağmen kripto piyasası 2,27 trilyon dolara ulaştı. 64 bin doları zorlayan Bitcoin'deki ani yükseliş short pozisyonları patlatırken, madenci gelirleri dip seviyeyi gördü.

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Büyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdi

ABD'deki spot Bitcoin fonlarından bu hafta 527 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmasına rağmen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 0,68 artarak 2,27 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin, ani bir yükselişle 64 bin dolar sınırını test etmesinin ardından 62 bin 400 ile 63 bin 800 dolar arasında dengelendi. Bu ani yukarı yönlü hareket, düşüş bekleyen yatırımcıların milyonlarca dolarlık pozisyonunun kapanmasına yol açarken, madenci gelirlerinin 2026'nın en düşük seviyesine gerilemesi, tarihsel olarak piyasanın dip noktasına ulaştığı ve yeni bir yükselişin kapıda olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.050$ %0.58 62.610$ 63.999$ -
Ethereum (ETH) 1.773$ %-0.08 1.765$ 1.808$ -

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Lighter (LIT) 2,63 $ +%18,61
DeXe (DEXE) 25,46 $ +%7,05
Pump.fun (PUMP) 0,001591 $ +%5,05

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 2,52 $ -%10,12
币安人生 (币安人生) 0,7033 $ -%6,56
Morpho (MORPHO) 1,89 $ -%5,04

6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.295,29₺
Satış 6.302,68₺
Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşteSon iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,56₺
Satış 93,59₺
Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndüYükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,82₺ 46,82₺ %0.04 11:13
Euro (EUR) 53,50₺ 53,51₺ %-0.03 11:13
Sterlin (GBP) 62,51₺ 62,51₺ %-0.06 11:13
Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyorDolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.85
Motorin 64.69
LPG 31.19
Petrol tekrar tırmanıyor, zam geliyor: Tabelalar değişmeden son fiyatlar!Petrol tekrar tırmanıyor, zam geliyor: Tabelalar değişmeden son fiyatlar!

6 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.624
Değişim %1,43
Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladıBorsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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