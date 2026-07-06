Büyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdi

ABD'deki spot Bitcoin fonlarından bu hafta 527 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmasına rağmen kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 0,68 artarak 2,27 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin, ani bir yükselişle 64 bin dolar sınırını test etmesinin ardından 62 bin 400 ile 63 bin 800 dolar arasında dengelendi. Bu ani yukarı yönlü hareket, düşüş bekleyen yatırımcıların milyonlarca dolarlık pozisyonunun kapanmasına yol açarken, madenci gelirlerinin 2026'nın en düşük seviyesine gerilemesi, tarihsel olarak piyasanın dip noktasına ulaştığı ve yeni bir yükselişin kapıda olabileceği şeklinde yorumlanıyor.

6 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

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Fiyat 24s Değişim Lighter (LIT) 2,63 $ +%18,61 DeXe (DEXE) 25,46 $ +%7,05 Pump.fun (PUMP) 0,001591 $ +%5,05

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Fiyat 24s Değişim Audiera (BEAT) 2,52 $ -%10,12 币安人生 (币安人生) 0,7033 $ -%6,56 Morpho (MORPHO) 1,89 $ -%5,04

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