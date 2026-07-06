Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı

Geçtiğimiz haftaya düşüş trendiyle başlamasına rağmen hafta ortasında yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul, haftalık bazda %1,44'lük bir değer kazancı yakalamıştı. Bu genel yükseliş eğilimine rağmen haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla karşılaşan BIST 100 endeksi, cuma gününü %0,26 düşüş ve 37,12 puanlık kayıpla 14 bin 417,91 puandan tamamlamıştı.

Piyasalarda geçen hafta yaşanan bu dalgalı seyir, yeni haftanın ilk gününde yerini yeniden alıcılı bir açılışa bıraktı. Pazartesi gününe pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılış seansında %0,51 oranında değer kazanarak 73,32 puan yükseldi ve güne 14 bin 491,23 puandan başlangıç yaptı.

6 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KLMSN 35,84 %8,21 JANTS 17,78 %5,77 KOCMT 4,70 %5,62 FENER 3,04 %3,40 ERBOS 181,90 %2,77

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KLSYN 15,06 %-1,95 EMPAE 84,05 %-1,75 EBEBK 75,40 %-0,07 EMKEL 19,86 %-0,05 ESCOM 6,15 %0,00

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) EREGL 40,30 56.127.542,90 KCHOL 190,40 32.298.504,00 KOCMT 4,70 23.305.405,90 DSTKF 3.750,00 19.278.750,00 JANTS 17,78 12.461.219,68

6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.85 Motorin 64.69 LPG 31.19

6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI