Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı
Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirle geride bırakan Borsa İstanbul, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Cuma günkü kar satışlarının ardından BIST 100 endeksi, alıcılı açılışla 14 bin 491 puana yükseldi.
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Geçtiğimiz haftaya düşüş trendiyle başlamasına rağmen hafta ortasında yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul, haftalık bazda %1,44'lük bir değer kazancı yakalamıştı. Bu genel yükseliş eğilimine rağmen haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla karşılaşan BIST 100 endeksi, cuma gününü %0,26 düşüş ve 37,12 puanlık kayıpla 14 bin 417,91 puandan tamamlamıştı.
Piyasalarda geçen hafta yaşanan bu dalgalı seyir, yeni haftanın ilk gününde yerini yeniden alıcılı bir açılışa bıraktı. Pazartesi gününe pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılış seansında %0,51 oranında değer kazanarak 73,32 puan yükseldi ve güne 14 bin 491,23 puandan başlangıç yaptı.
6 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.615
|Günlük değişim
|%1.37
|Gün içi düşük
|14.456
|Gün içi yüksek
|14.627
|Önceki kapanış
|14.418
|Saat
|11:14
6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|KLMSN
|35,84
|%8,21
|JANTS
|17,78
|%5,77
|KOCMT
|4,70
|%5,62
|FENER
|3,04
|%3,40
|ERBOS
|181,90
|%2,77
6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|KLSYN
|15,06
|%-1,95
|EMPAE
|84,05
|%-1,75
|EBEBK
|75,40
|%-0,07
|EMKEL
|19,86
|%-0,05
|ESCOM
|6,15
|%0,00
6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|EREGL
|40,30
|56.127.542,90
|KCHOL
|190,40
|32.298.504,00
|KOCMT
|4,70
|23.305.405,90
|DSTKF
|3.750,00
|19.278.750,00
|JANTS
|17,78
|12.461.219,68
6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,82₺
|46,82₺
|%0.04
|11:13
|Euro (EUR)
|53,50₺
|53,51₺
|%-0.03
|11:14
|Sterlin (GBP)
|62,50₺
|62,51₺
|%-0.07
|11:14
6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.85
|Motorin
|64.69
|LPG
|31.19
6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi