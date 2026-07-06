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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı

Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir seyirle geride bırakan Borsa İstanbul, yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Cuma günkü kar satışlarının ardından BIST 100 endeksi, alıcılı açılışla 14 bin 491 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul yeni haftaya pozitif başladı
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Geçtiğimiz haftaya düşüş trendiyle başlamasına rağmen hafta ortasında yönünü yukarı çeviren Borsa İstanbul, haftalık bazda %1,44'lük bir değer kazancı yakalamıştı. Bu genel yükseliş eğilimine rağmen haftanın son işlem gününde kar satışlarıyla karşılaşan BIST 100 endeksi, cuma gününü %0,26 düşüş ve 37,12 puanlık kayıpla 14 bin 417,91 puandan tamamlamıştı.

Piyasalarda geçen hafta yaşanan bu dalgalı seyir, yeni haftanın ilk gününde yerini yeniden alıcılı bir açılışa bıraktı. Pazartesi gününe pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, açılış seansında %0,51 oranında değer kazanarak 73,32 puan yükseldi ve güne 14 bin 491,23 puandan başlangıç yaptı.

6 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.615
Günlük değişim %1.37
Gün içi düşük 14.456
Gün içi yüksek 14.627
Önceki kapanış 14.418
Saat 11:14

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KLMSN 35,84 %8,21
JANTS 17,78 %5,77
KOCMT 4,70 %5,62
FENER 3,04 %3,40
ERBOS 181,90 %2,77

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KLSYN 15,06 %-1,95
EMPAE 84,05 %-1,75
EBEBK 75,40 %-0,07
EMKEL 19,86 %-0,05
ESCOM 6,15 %0,00

6 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
EREGL 40,30 56.127.542,90
KCHOL 190,40 32.298.504,00
KOCMT 4,70 23.305.405,90
DSTKF 3.750,00 19.278.750,00
JANTS 17,78 12.461.219,68

6 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.295,29₺
Satış 6.302,68₺
Son iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşteSon iki haftanın en yüksek seviyesini gören altın tekrar düşüşte

6 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,50₺
Satış 93,52₺
Yükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndüYükselen gümüşte yön tekrar aşağı döndü

6 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,82₺ 46,82₺ %0.04 11:13
Euro (EUR) 53,50₺ 53,51₺ %-0.03 11:14
Sterlin (GBP) 62,50₺ 62,51₺ %-0.07 11:14
Dolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyorDolar rekor tazeledi, euro ve sterlin direncini koruyor

6 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.85
Motorin 64.69
LPG 31.19
Petrol tekrar tırmanıyor, zam geliyor: Tabelalar değişmeden son fiyatlar!Petrol tekrar tırmanıyor, zam geliyor: Tabelalar değişmeden son fiyatlar!

6 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.021$
Değişim %0,54
Büyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdiBüyük fon çıkışlarıyla sarsılan kripto piyasası, ani yükselişle toparlanma sinyali verdi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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