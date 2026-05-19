Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi 6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek

Bartın'da 6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı; giden hayran kalıyor. Kurban tatiline yaklaşırken Amasra'da rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Günübirlik turistlerin de eklenmesiyle 500 kişi akın akın ilçeye gidecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Batı Karadeniz’in incisi Amasra, 9 günlük uzun Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. 6 bin 600 kişilik yerleşik nüfusuna karşın, bayram süresince 500 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan ilçede, oteller şimdiden dolma noktasına geldi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki tarihi değerleri ve eşsiz mutfağıyla cazibe merkezi olan Amasra, bölge ekonomisine dev bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

6 BİN 600 NÜFUSLU İLÇEDE TALEP PATLADI!

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, 5 bin yatak kapasiteli ilçede doluluk oranlarının hızla arttığını belirtti.

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek - Resim : 1

Bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyonların yüzde 80’i aştığını ifade eden Saylam, "Son haftaya girdiğimiz şu günlerde doluluğun yüzde 100’e ulaşacağını öngörüyoruz. Amasra’ya çok yoğun bir talep var" dedi.

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek - Resim : 2

Saylam, Bartın Valiliği koordinasyonunda tüm kurumların ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi için gerekli güvenlik ve hizmet tedbirlerini aldığını da sözlerine ekledi.

Otobüs biletlerine zam geldi! Resmi açıklama yok: Kafalarına göre fiyat belirliyorlarOtobüs biletlerine zam geldi! Resmi açıklama yok: Kafalarına göre fiyat belirliyorlar

500 BİN KİŞİ AKIN AKIN GİDECEK

Bölgedeki hareketlilik sadece Amasra merkeziyle sınırlı kalmayacak. Saylam "Hava şartları da uygun giderse, günübirlik ziyaretçilerle birlikte 500 binin üzerinde insan ilçemize akın edecek" dedi.

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek - Resim : 4

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, 3 kilometrelik mavi bayraklı sahil şeridine sahip İnkumu beldesine günde 15-20 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıkladı.

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek - Resim : 5

Yalçınkaya, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için belediye olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Bayram tatili planlayanlar dikkat! Otel fiyatları belli oldu: 9 günlük tatilin maliyeti ne kadar?Bayram tatili planlayanlar dikkat! Otel fiyatları belli oldu: 9 günlük tatilin maliyeti ne kadar?

GİDEN HAYRAN KALIYOR! İRLANDA, İSKOÇYA, KALİFORNİYA BİR DE BARTIN'DA VAR

Tatilcilerin bir diğer önemli durağı ise Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı jeolojik miraslarından olan 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunları olacak.

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek - Resim : 7

Bayram süresince bu doğa harikasını yaklaşık 50 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

6 bin 600 nüfuslu ilçede talep patladı! 500 bin kişi akın akın gidecek - Resim : 8

Bakir koyları, Küre Dağları Milli Parkı ve tarihi kalesiyle Amasra ile çevresi, bu bayramda nüfusunun yaklaşık 75 katı kadar insanı ağırlayarak tarihi bir turizm rekoruna imza atacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kurban Bayramı Tatil Amasra Turist Otel
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro