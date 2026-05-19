Batı Karadeniz’in incisi Amasra, 9 günlük uzun Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. 6 bin 600 kişilik yerleşik nüfusuna karşın, bayram süresince 500 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan ilçede, oteller şimdiden dolma noktasına geldi.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki tarihi değerleri ve eşsiz mutfağıyla cazibe merkezi olan Amasra, bölge ekonomisine dev bir katkı sunmaya hazırlanıyor.

6 BİN 600 NÜFUSLU İLÇEDE TALEP PATLADI!

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, 5 bin yatak kapasiteli ilçede doluluk oranlarının hızla arttığını belirtti.

Bayram tatiline sayılı günler kala rezervasyonların yüzde 80’i aştığını ifade eden Saylam, "Son haftaya girdiğimiz şu günlerde doluluğun yüzde 100’e ulaşacağını öngörüyoruz. Amasra’ya çok yoğun bir talep var" dedi.

Saylam, Bartın Valiliği koordinasyonunda tüm kurumların ziyaretçilerin huzurlu bir tatil geçirmesi için gerekli güvenlik ve hizmet tedbirlerini aldığını da sözlerine ekledi.

500 BİN KİŞİ AKIN AKIN GİDECEK

Bölgedeki hareketlilik sadece Amasra merkeziyle sınırlı kalmayacak. Saylam "Hava şartları da uygun giderse, günübirlik ziyaretçilerle birlikte 500 binin üzerinde insan ilçemize akın edecek" dedi.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, 3 kilometrelik mavi bayraklı sahil şeridine sahip İnkumu beldesine günde 15-20 bin kişinin gelmesini beklediklerini açıkladı.

Yalçınkaya, misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için belediye olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

GİDEN HAYRAN KALIYOR! İRLANDA, İSKOÇYA, KALİFORNİYA BİR DE BARTIN'DA VAR

Tatilcilerin bir diğer önemli durağı ise Türkiye’nin tek, dünyanın ise sayılı jeolojik miraslarından olan 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunları olacak.

Bayram süresince bu doğa harikasını yaklaşık 50 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bakir koyları, Küre Dağları Milli Parkı ve tarihi kalesiyle Amasra ile çevresi, bu bayramda nüfusunun yaklaşık 75 katı kadar insanı ağırlayarak tarihi bir turizm rekoruna imza atacak. (DHA)