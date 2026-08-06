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Halk TV Ekonomi Diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi söndürdü: Sürücü indirim bekliyor

Diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi söndürdü: Sürücü indirim bekliyor

Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik adımlar ve gerileyen dolar, Brent petrolü dip seviyelere çekti. Gözler ABD-İran müzakerelerinde tutulurken, yurt içindeki 1 TL 1 kuruşluk motorin indiriminin ardından akaryakıtta yeni bir indirim haberi gelmedi.

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Diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi söndürdü: Sürücü indirim bekliyor
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Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair diplomatik adımlar ve zayıflayan dolar endeksiyle birlikte gerileyen petrol fiyatları, kayıplarını derinleştirmeye devam ediyor. Piyasalardaki sert düşüşün ardından Brent petrol, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da geçici barış anlaşmasını imzalamasından bu yana görülen en düşük seviyelere geri çekildi.

Piyasa uzmanları ve yatırımcılar, taraflar arasındaki müzakerelerin kalıcı bir nihai anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ve Orta Doğu'daki askeri müdahale risklerinin tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Küresel petroldeki gerilemeye paralel olarak motorin tarafında Eşel Mobil Sistemi sonrasında pompaya 1 TL 1 kuruş olarak yansıyan indirimin ardından yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı. Petroldeki düşüşle birlikte sürücüler indirim beklentisini sürdürüyor.

Brent Petrol
Değer 78,41$
Değişim %-0,54

6 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79

6 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.12
Motorin 79.87
LPG 33.19

6 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.24
Motorin 81.14
LPG 33.89

6 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.52
Motorin 81.41
LPG 33.79

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.387,11₺
Satış 6.393,24₺
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6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,30₺
Satış 94,32₺
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6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,59₺ 47,60₺ %0.08 09:55
Euro (EUR) 55,07₺ 55,08₺ %0.24 09:55
Sterlin (GBP) 64,19₺ 64,20₺ %0.15 09:55
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6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.703
Değişim %0,00

6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.874$
Değişim %0,19
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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