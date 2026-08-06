Diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi söndürdü: Sürücü indirim bekliyor
Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik adımlar ve gerileyen dolar, Brent petrolü dip seviyelere çekti. Gözler ABD-İran müzakerelerinde tutulurken, yurt içindeki 1 TL 1 kuruşluk motorin indiriminin ardından akaryakıtta yeni bir indirim haberi gelmedi.
Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair diplomatik adımlar ve zayıflayan dolar endeksiyle birlikte gerileyen petrol fiyatları, kayıplarını derinleştirmeye devam ediyor. Piyasalardaki sert düşüşün ardından Brent petrol, ABD ve İran'ın 17 Haziran'da geçici barış anlaşmasını imzalamasından bu yana görülen en düşük seviyelere geri çekildi.
Piyasa uzmanları ve yatırımcılar, taraflar arasındaki müzakerelerin kalıcı bir nihai anlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını ve Orta Doğu'daki askeri müdahale risklerinin tamamen ortadan kalkıp kalkmayacağını yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Küresel petroldeki gerilemeye paralel olarak motorin tarafında Eşel Mobil Sistemi sonrasında pompaya 1 TL 1 kuruş olarak yansıyan indirimin ardından yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı. Petroldeki düşüşle birlikte sürücüler indirim beklentisini sürdürüyor.
6 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.27
|Motorin
|80.01
|LPG
|33.79
6 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.12
|Motorin
|79.87
|LPG
|33.19
6 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.24
|Motorin
|81.14
|LPG
|33.89
6 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.52
|Motorin
|81.41
|LPG
|33.79
6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,59₺
|47,60₺
|%0.08
|09:55
|Euro (EUR)
|55,07₺
|55,08₺
|%0.24
|09:55
|Sterlin (GBP)
|64,19₺
|64,20₺
|%0.15
|09:55