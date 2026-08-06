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Halk TV Ekonomi Putin imzayı bastı, ABD’de baskı tırmandı: Bitcoin tutunuyor

Putin imzayı bastı, ABD’de baskı tırmandı: Bitcoin tutunuyor

Küresel kripto pazarında düzenleme adımları ve kurumsal yatırımlar ivme kazandı. Rusya ve ABD'deki yasal adımlara BlackRock öncülüğünde 244 milyon dolarlık ETF girişi eklenince Bitcoin 64 bin doların üzerine tutundu.

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Putin imzayı bastı, ABD’de baskı tırmandı: Bitcoin tutunuyor

Kripto para piyasalarında düzenleme trafiği hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital para birimlerine kapsamlı düzenlemeler getiren yeni yasayı imzaladı. Yasa bireysel ticarete izin verirken ülke içi bazı kripto ödemelerine kısıtlama getiriyor.

ABD tarafında ise yetki alanlarını netleştirmeyi ve tüketici koruma standartlarını belirlemeyi hedefleyen yasa tasarısı için temsilcilerin baskısı sürüyor. Küresel çaptaki bu yasal adımlarla birlikte toplam kripto pazar değeri yüzde 0,4’ün üzerinde artarak 2,28 trilyon dolara ulaştı.

Yasal düzenleme haberlerinin yanı sıra kurumsal yatırımcıların ilgisi piyasayı desteklemeye devam ediyor. ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına özellikle BlackRock öncülüğünde 244 milyon dolarlık güçlü taze para girişi gerçekleşti. Bu kurumsal talep sayesinde son 24 saatte 63 bin 800 ile 64 bin 900 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, 64 bin dolar seviyesinin üzerindeki güçlü ve istikrarlı duruşunu koruyor.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.874$ %0.19 64.456$ 64.996$ -
Ethereum (ETH) 1.911$ %-0.01 1.895$ 1.919$ -

6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pi (PI) 0,09032 $ +%5,51
Monero (XMR) 365,61 $ +%3,94
Pudgy Penguins (PENGU) 0,006280 $ +%3,43

6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 1,93 $ -%24,44
Canton (CC) 0,1016 $ -%7,31
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,1421 $ -%6,73

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.387,11₺
Satış 6.393,24₺
Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmediAltın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,36₺
Satış 94,39₺
Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ons gümüşte yükseliş duraksadıAltının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ons gümüşte yükseliş duraksadı

6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,59₺ 47,60₺ %0.08 09:55
Euro (EUR) 55,07₺ 55,08₺ %0.24 09:55
Sterlin (GBP) 64,19₺ 64,20₺ %0.15 09:55
Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdıPiyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79
Diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi söndürdü: Sürücü indirim bekliyorDiplomasi rüzgarı petroldeki ateşi söndürdü: Sürücü indirim bekliyor

6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.703
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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