Putin imzayı bastı, ABD’de baskı tırmandı: Bitcoin tutunuyor

Kripto para piyasalarında düzenleme trafiği hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital para birimlerine kapsamlı düzenlemeler getiren yeni yasayı imzaladı. Yasa bireysel ticarete izin verirken ülke içi bazı kripto ödemelerine kısıtlama getiriyor.

ABD tarafında ise yetki alanlarını netleştirmeyi ve tüketici koruma standartlarını belirlemeyi hedefleyen yasa tasarısı için temsilcilerin baskısı sürüyor. Küresel çaptaki bu yasal adımlarla birlikte toplam kripto pazar değeri yüzde 0,4’ün üzerinde artarak 2,28 trilyon dolara ulaştı.

Yasal düzenleme haberlerinin yanı sıra kurumsal yatırımcıların ilgisi piyasayı desteklemeye devam ediyor. ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına özellikle BlackRock öncülüğünde 244 milyon dolarlık güçlü taze para girişi gerçekleşti. Bu kurumsal talep sayesinde son 24 saatte 63 bin 800 ile 64 bin 900 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, 64 bin dolar seviyesinin üzerindeki güçlü ve istikrarlı duruşunu koruyor.

6 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

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6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

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6 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ