Borsa seriyi bozmadı: Yükseliş yeni günde de devam ediyor
Borsa İstanbul'da yukarı yönlü trend sürüyor. Çarşamba seansında gün içi sert dalgalanmayı kapanıştaki alımlarla aşan BIST 100 endeksi yeni güne de artışla başladı.
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Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü trend devam ediyor. Çarşamba gününe 13 bin 707,73 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde oldukça sert dalgalanmalara sahne olarak öğleden sonra 13 bin 564,77 puana kadar geriledi.
Ancak kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla toparlanan borsa, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,11’lik artışla 13 bin 703,13 puan seviyesinden tamamlamayı başardı.
Döviz kurlarındaki tarihi rekorlara ve Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğini masada tutan açıklamalarına rağmen iç piyasadaki pozitif hava Perşembe gününe de taşındı. Güne yine yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazanıp 25,57 puan artarak 13 bin 728,70 puan seviyesinden açılış yaptı.
6 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|13.734
|Günlük değişim
|%0.23
|Gün içi düşük
|13.668
|Gün içi yüksek
|13.753
|Önceki kapanış
|13.703
|Saat
|11:30
6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|KARCL
|46,10
|%9,97
|GUNDG
|1.633,00
|%6,04
|BETAE
|104,70
|%6,03
|INFO
|7,29
|%5,81
|YAPRK
|11,90
|%5,68
6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|CRDFA
|34,04
|%-9,99
|BARMA
|16,48
|%-9,99
|HEDEF
|296,75
|%-9,94
|DCTTR
|8,44
|%-9,93
|LIDER
|64,50
|%-9,28
6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|TUPRS
|307,00
|369.044.826,00
|ASELS
|345,50
|255.275.072,75
|THYAO
|314,75
|248.307.324,50
|SASA
|2,58
|235.578.001,70
|KCHOL
|203,10
|224.856.091,70
6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,59₺
|47,60₺
|%0.08
|11:29
|Euro (EUR)
|55,05₺
|55,06₺
|%0.21
|11:30
|Sterlin (GBP)
|64,22₺
|64,24₺
|%0.20
|11:30
6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.27
|Motorin
|80.01
|LPG
|33.79
6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi