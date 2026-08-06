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Halk TV Ekonomi Borsa seriyi bozmadı: Yükseliş yeni günde de devam ediyor

Borsa seriyi bozmadı: Yükseliş yeni günde de devam ediyor

Borsa İstanbul'da yukarı yönlü trend sürüyor. Çarşamba seansında gün içi sert dalgalanmayı kapanıştaki alımlarla aşan BIST 100 endeksi yeni güne de artışla başladı.

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Borsa seriyi bozmadı: Yükseliş yeni günde de devam ediyor

Borsa İstanbul’daki yukarı yönlü trend devam ediyor. Çarşamba gününe 13 bin 707,73 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde oldukça sert dalgalanmalara sahne olarak öğleden sonra 13 bin 564,77 puana kadar geriledi.

Ancak kapanışa doğru gelen güçlü alımlarla toparlanan borsa, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,11’lik artışla 13 bin 703,13 puan seviyesinden tamamlamayı başardı.

Döviz kurlarındaki tarihi rekorlara ve Trump'ın İran'a yönelik askeri müdahale seçeneğini masada tutan açıklamalarına rağmen iç piyasadaki pozitif hava Perşembe gününe de taşındı. Güne yine yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kazanıp 25,57 puan artarak 13 bin 728,70 puan seviyesinden açılış yaptı.

6 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.734
Günlük değişim %0.23
Gün içi düşük 13.668
Gün içi yüksek 13.753
Önceki kapanış 13.703
Saat 11:30

6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KARCL 46,10 %9,97
GUNDG 1.633,00 %6,04
BETAE 104,70 %6,03
INFO 7,29 %5,81
YAPRK 11,90 %5,68

6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
CRDFA 34,04 %-9,99
BARMA 16,48 %-9,99
HEDEF 296,75 %-9,94
DCTTR 8,44 %-9,93
LIDER 64,50 %-9,28

6 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
TUPRS 307,00 369.044.826,00
ASELS 345,50 255.275.072,75
THYAO 314,75 248.307.324,50
SASA 2,58 235.578.001,70
KCHOL 203,10 224.856.091,70

6 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.387,11₺
Satış 6.393,24₺
Altın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmediAltın şaha kalktı: Şubat'tan beri böyle ralli görülmedi

6 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,64₺
Satış 94,67₺
Altının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ons gümüşte yükseliş duraksadıAltının rekor koşusu gümüşü sıkıştırdı: Ons gümüşte yükseliş duraksadı

6 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,59₺ 47,60₺ %0.08 11:29
Euro (EUR) 55,05₺ 55,06₺ %0.21 11:30
Sterlin (GBP) 64,22₺ 64,24₺ %0.20 11:30
Piyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdıPiyasaları sallayan gün: Dolar, euro ve sterlin TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı

6 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.27
Motorin 80.01
LPG 33.79
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6 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.900$
Değişim %0,23
Putin imzayı bastı, ABD’de baskı tırmandı: Bitcoin tutunuyorPutin imzayı bastı, ABD’de baskı tırmandı: Bitcoin tutunuyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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