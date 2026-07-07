5 ayda 53 bin esnaf kapısına kilit vurdu

Enflasyonun talep kaynaklı olarak arttığı teziyle yürütülen ekonomi politikaları, bireysel bütçelerin yanı sıra ticari hayat üzerinde de ağır tahribatlar yaratmaya devam ediyor.

KAPANAN İŞYERİ SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Ticaret Sicil istatistikleri üzerinden derlediği verilere göre, bu senenin ocak ve mayıs aylarını kapsayan ilk beş aylık döneminde kapısına kilit vuran işyeri sayısı yüzde 8,13 oranında yükselerek 53 bin 88 seviyesine ulaştı.

Buna karşılık aynı zaman diliminde faaliyete başlayan yeni şirket sayısı yüzde 9,66 oranında sert bir düşüş göstererek 121 bin 261'e geriledi. Rakamlar, yeni açılan işletme sayısındaki azalmanın, kapanan işletmelerdeki artışla paralel bir tablo çizdiğini doğruluyor. Verilerin detaylarına bakıldığında; yılın ilk beş ayında açılan esnaf işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 134 bin 234'ten 121 bin 261'e gerilerken; kapanan esnaf işyeri sayısı ise yüzde 8,15'lik bir artış ivmesiyle 49 bin 905'ten 53 bin 98'e kadar tırmandı.

MAYIS AYINDA AÇILIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Sadece mayıs ayına ait performans incelendiğinde, faaliyete geçen yeni işyerleri açısından negatif bir görünüm kaydedilirken, kapanan işyerleri sayısında önceki yıla oranla kısmi bir yavaşlama gözlemlendi.

İlgili ayda açılışı yapılan esnaf işyeri sayısı yüzde 29,24 gibi oldukça yüksek bir oranla azalarak 27 bin 438'den 19 bin 414'e kadar indi. Aynı ay içerisinde kapanan esnaf işyeri sayısı ise yüzde 20,6 oranında bir azalış sergileyerek 9 bin 130'dan 7 bin 244'e geriledi.

TOPLAM İŞYERİ SAYISI 2,5 MİLYONUN ÜZERİNDE

TESK kayıtlarına yansıyan güncel verilere göre, mayıs ayının sonu itibarıyla Türkiye genelindeki aktif esnaf sayısı 2 milyon 286 bin olurken, bu esnaflara ait toplam işyeri sayısı 2 milyon 566 bin olarak hesaplandı.

Toplam nüfusun 86 milyon 92 bin olarak açıklandığı güncel istatistikler ışığında, Türkiye nüfusunun yüzde 2,66'lık kesimi resmi kayıtlarda esnaf statüsünde yer alıyor.

EN ÇOK ESNAF İSTANBUL'DA, ORANSAL LİDER ARTVİN

Nüfusa oranlandığında en yoğun esnaf varlığı yüzde 4,51 ile Artvin ilinde görülürken, bu oranın en düşük olduğu iller yüzde 1,11 ile Şırnak ve yüzde 1,19 ile Batman olarak sıralandı. Türkiye genelinde rakamsal olarak en fazla esnaf işyerine ev sahipliği yapan şehir ise 301 bin 587 adet işletme ile İstanbul oldu.

Megakenti sırasıyla 155 bin 626 işletmeyle İzmir, 138 bin 276 işletmeyle Antalya ve 136 bin 957 işletmeyle başkent Ankara izledi.