40 koyunla başladı 400'e çıkardı

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Atmaca Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Gülçin Şahar, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Başvurusunun onaylanmasının ardından kendisine hibe olarak verilen 40 koyunla hayvancılığa adım atan Şahar, eşi Çağlar Şahar'ın da desteğiyle işine dört elle sarıldı. Hayvanların bakımıyla yakından ilgilenen aile, 10 yıllık süre zarfında hibe aldıkları sürüyü tam 10 kat büyüterek 400 başa ulaştırdı.

EŞİYLE EL ELE VERDİ

Elde ettiği sütleri otlu peynir ve tereyağına dönüştürerek satışını yapan Gülçin Şahar, hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de çocuklarının eğitim masraflarını karşılıyor. Şahar, "2016'da 40 koyunla hayvancılığa başladık. O günden bu yana eşimle hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Kuzulara bakıyoruz, büyütüp satıyoruz. Sütünü sağıp değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz gelirle geçimimizi sağlıyoruz. Çocuklarımın okul ihtiyaçlarını da bu gelirle karşılıyoruz. Allah razı olsun, bize bu desteği verdiler." dedi.

"GURBETE ÇIKMAKTAN KURTULDUK"

Gülçin Şahar'ın eşi Çağlar Şahar ise proje sayesinde batı illerine çalışmaya gitmek zorunda kalmadığını belirtti. Kendi memleketinde çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Şahar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin düzenli veteriner ve ilaç desteği sağladığını belirterek, "Van, koyun yetiştiriciliğiyle anılan bir il. Koyunculuk güzel bir meslek. Bu tür projelerden herkesin yararlanmasını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu. (AA)