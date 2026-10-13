4 Türk inşaat devi Dubai’de birbirine rakip oldu: 9.2 milyar dolara verilecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ticari merkezi Dubai, dünyanın en büyük altyapı adımlarından birine hazırlanıyor. Emirliğin toplu ulaşım ağını genişletecek olan Altın Hat (Gold Line) metro projesi, küresel inşaat ile demiryolu sektörünün devlerini karşı karşıya getirdi.

Ortadoğu’nun önde gelen proje ve ekonomi yayın organlarından MEED’in 13 Ekim 2026 tarihli haberine göre, 6 uluslararası konsorsiyum 9 Ekim’de proje için ön yeterlilik müracaatlarını iletti.

DÖRT TÜRK FİRMASI ÜÇ AYRI KONSORSİYUMDA

Sunulan müracaat listesinde Türkiye’den 4 büyük müteahhitlik firması 3 ayrı grup bünyesinde yer aldı:

Doğuş İnşaat; Fransız demiryolu üreticisi Alstom, Çinli China Railway Engineering Corporation ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli National Projects Construction ile aynı grupta bulunuyor.

Limak ve MAPA; Çinli demiryolu ekipmanları imalatçısı CRRC ile ortak hareket ediyor.

IC İçtaş; Mısırlı Hassan Allam ve Alman teknoloji devi Siemens ile ortaklık kuran grupta yer alıyor.

Diğer 3 konsorsiyum içerisinde ise Hitachi, China Harbour Engineering, China State Construction, Larsen & Toubro ve PowerChina gibi küresel ölçekli şirketler bulunuyor. Böylece dev projede Türk firmaları uluslararası şirketlerle ortaklık kurmanın yanı sıra birbiriyle de rekabet edecek.

LİMAK VE MAPA'NIN DUBAİ'DE 5,6 MİLYAR DOLARLIK GEÇMİŞİ VAR

Projeye dair dikkat çeken detaylardan biri, Limak ve MAPA’nın Dubai’de daha önce kazandığı dev iş oldu. İki şirket, Çinli CRRC ile kurdukları konsorsiyumla Aralık 2024’te Dubai Metrosu Mavi Hat (Blue Line) ihalesini kazanmıştı.

Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (RTA) tarafından ilan edilen sözleşme tutarı 20,5 milyar dirhem, yani yaklaşık 5,6 milyar dolar seviyesindeydi. Patronlar Dünyası, söz konusu ihaleyi 19 Aralık 2024’te kamuoyuna duyurmuştu.

Şimdi aynı üçlü firma grubu, Dubai’nin yaklaşık 9,2 milyar dolarlık yeni metro yatırımı için yeniden sahneye çıkarken, bu defa rakipleri arasında Doğuş İnşaat ile IC İçtaş da bulunuyor.

ŞAHENK, ÖZDEMİR, GÜNAL VE ÇEÇEN GRUPLARI YARIŞTA

Dubai’deki dev ihale, Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerini de uluslararası rekabetin tarafı haline getirdi.

Ferit Şahenk’in yönetimindeki Doğuş Grubu bünyesinde yer alan Doğuş İnşaat, Fransız ve Çinli ortaklarıyla ihale sürecine dahil oldu. Ebru Özdemir’in yönetiminde yer aldığı Limak ile Mehmet Nazif Günal’ın sahibi olduğu MAPA, mevcut Dubai tecrübesini yeni projeye taşımayı amaçlıyor. İbrahim Çeçen tarafından kurulan IC Holding bünyesindeki IC İçtaş ise Siemens ve Hassan Allam ile ihaleye talip oldu. IC İçtaş İnşaat’ın yönetim kurulu başkanlığını Fırat Çeçen yürütüyor.

42 KİLOMETRELİK HAT VE 18 İSTASYON

Dubai Yollar ve Ulaştırma Otoritesi (RTA) tarafından 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanan proje planına göre Altın Hat (Gold Line), kentin ulaşım ağındaki yeni dev yatırımlardan biri konumunda.

Tamamının yer altından geçmesi planlanan hattın 9 Eylül 2032 tarihinde hizmete açılması hedefleniyor. İhale sonucunun ise 2027 yılı içerisinde netleşmesi bekleniyor.

HENÜZ KAZANAN YOK, YARIŞ YENİ BAŞLADI

Patron Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre 9,2 milyar dolarlık büyüklük, projenin toplam yatırım tutarını ifade etmekte olup şirketlere verilen net bir sözleşme bedelini ya da teklifi temsil etmiyor. Ayrıca grupların ön yeterlilik dosyası sunmuş olması, kısa listeye alındıkları veya ihaleyi kazandıkları anlamına gelmiyor.

MEED tarafından aktarılan konsorsiyum listesi, Dubai resmi makamlarınca ilan edilen bağımsız bir katılımcı listesiyle henüz teyit edilmedi. Ancak mevcut tablo, 4 büyük Türk grubunun 3 ayrı uluslararası ortaklıkla aynı projede yarışacağını ortaya koyuyor.