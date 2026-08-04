Sürücülerin beklediği müjde geldi: Petrol çakıldı, beklenen indirim hesaplandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı ve nükleer kriz konusunda anlaşma sağlama umuduyla olası hava saldırılarını ertelediğini duyurması piyasaları bir miktar rahatlatmıştı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei’nin ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve planlanmış bir görüşme bulunmadığını açıklayarak Trump’ı yalanlaması, Orta Doğu'da tedarik risklerini yeniden tırmandırdı.

Diplomatik çözüm umutlarının zayıflamasıyla birlikte haftalık kayıplarından toparlanan Brent petrolün varil fiyatı salı günü yeniden 84 doların üstüne tırmandı.

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından yurt içi akaryakıt piyasasında sürücülerin gözü kulağı beklenen indirim haberine çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin grubunda 6 TL 37 kuruşluk büyük bir indirim hesaplandı.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmayı dengelemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi devreye gireceği için, bu indirimin ne kadarının doğrudan tabela fiyatlarına yansıyacağı, ne kadarının ise devletin feragat ettiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahını karşılamak üzere kesileceği henüz netlik kazanmadı.

4 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.24 Motorin 81.02 LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.08 Motorin 80.87 LPG 33.19

4 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.20 Motorin 82.14 LPG 33.89

4 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.50 Motorin 82.42 LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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