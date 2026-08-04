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Halk TV Ekonomi Sürücülerin beklediği müjde geldi: Petrol çakıldı, beklenen indirim hesaplandı

Sürücülerin beklediği müjde geldi: Petrol çakıldı, beklenen indirim hesaplandı

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert geri çekilme, iç piyasada dev indirim beklentisi doğurdu. Motorinde 6 lira 37 kuruşluk indirim hesaplanırken, bu tutarın ne kadarının pompaya yansıyacağı henüz netlik kazanmadı.

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Sürücülerin beklediği müjde geldi: Petrol çakıldı, beklenen indirim hesaplandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı ve nükleer kriz konusunda anlaşma sağlama umuduyla olası hava saldırılarını ertelediğini duyurması piyasaları bir miktar rahatlatmıştı. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghaei’nin ABD ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini ve planlanmış bir görüşme bulunmadığını açıklayarak Trump’ı yalanlaması, Orta Doğu'da tedarik risklerini yeniden tırmandırdı.

Diplomatik çözüm umutlarının zayıflamasıyla birlikte haftalık kayıplarından toparlanan Brent petrolün varil fiyatı salı günü yeniden 84 doların üstüne tırmandı.

Petrol fiyatlarında dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından yurt içi akaryakıt piyasasında sürücülerin gözü kulağı beklenen indirim haberine çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin grubunda 6 TL 37 kuruşluk büyük bir indirim hesaplandı.

Son dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyorSon dakika | Akaryakıta dev indirim! 6 liranın üstünde geliyor

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmayı dengelemek amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi devreye gireceği için, bu indirimin ne kadarının doğrudan tabela fiyatlarına yansıyacağı, ne kadarının ise devletin feragat ettiği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahını karşılamak üzere kesileceği henüz netlik kazanmadı.

Brent Petrol
Değer 83,83$
Değişim %0,93

4 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.24
Motorin 81.02
LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.08
Motorin 80.87
LPG 33.19

4 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.20
Motorin 82.14
LPG 33.89

4 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68.50
Motorin 82.42
LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,77₺
Satış 6.135,12₺
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4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,18₺
Satış 90,20₺
Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldiGümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,56₺ 47,56₺ %0.05 10:10
Euro (EUR) 54,77₺ 54,78₺ %0.08 10:10
Sterlin (GBP) 63,92₺ 63,94₺ %0.06 10:10
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4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.466
Değişim %0,41

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.642$
Değişim %-0,18
Kriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştıKriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin İndirim Ekonomi Piyasalar
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