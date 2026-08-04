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Halk TV Ekonomi Kriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştı

Kriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştı

ABD'deki yasal belirsizlikler ve Coldcard cüzdanlarındaki 100 milyon dolarlık soygun kripto piyasasını sarstı. Riskler eşliğinde 2,27 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan pazarda lider Bitcoin sıkıştı.

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Kriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştı

Siyasi çekişmeler ve güvenlik skandalları, kripto piyasasında taşların yerine oturmasını engelliyor. ABD'de sektörün geleceğini şekillendirecek kritik kripto yasası için meclis önünde sadece dört gün kalması yasal belirsizliği tırmandırırken, internete erişimi olmayan Coldcard soğuk cüzdanlarındaki zafiyet tam bir felakete dönüştü. Çalınan Bitcoin miktarının 100 milyon doları (bin 596 BTC) aşması, en güvenli bilinen saklama yöntemlerini bile tartışmaya açarak piyasadaki tedirginliği katladı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere ve jeopolitik risklere rağmen kripto para piyasası, teknik satışların ardından biraz toparlanarak toplam değerini yüzde 1,1 artışla 2,27 trilyon dolara taşıdı. Lider kripto para birimi Bitcoin ise kısa süreli yukarı yönlü denemelerin ardından 62 bin 200 ile 63 bin 900 dolar arasında dar bir bantta sıkışık seyrini sürdürüyor.

4 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 63.642$ %-0.18 63.322$ 64.244$ -
Ethereum (ETH) 1.857$ %-0.59 1.848$ 1.875$ -

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Cosmos (ATOM) 1,37 $ +%9,12
Pump.fun (PUMP) 0,002233 $ +%8,35
Cardano (ADA) 0,1958 $ +%6,65

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Audiera (BEAT) 3,01 $ -%16,60
Uniswap (UNI) 3,91 $ -%5,46
Stable (STABLE) 0,03157 $ -%3,15

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,77₺
Satış 6.135,12₺
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4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,18₺
Satış 90,20₺
Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldiGümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,56₺ 47,56₺ %0.05 10:10
Euro (EUR) 54,77₺ 54,78₺ %0.08 10:10
Sterlin (GBP) 63,92₺ 63,94₺ %0.06 10:10
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4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.24
Motorin 81.02
LPG 33.79

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4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.466
Değişim %0,41
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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