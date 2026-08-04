Kriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştı

Siyasi çekişmeler ve güvenlik skandalları, kripto piyasasında taşların yerine oturmasını engelliyor. ABD'de sektörün geleceğini şekillendirecek kritik kripto yasası için meclis önünde sadece dört gün kalması yasal belirsizliği tırmandırırken, internete erişimi olmayan Coldcard soğuk cüzdanlarındaki zafiyet tam bir felakete dönüştü. Çalınan Bitcoin miktarının 100 milyon doları (bin 596 BTC) aşması, en güvenli bilinen saklama yöntemlerini bile tartışmaya açarak piyasadaki tedirginliği katladı.

Tüm bu olumsuz gelişmelere ve jeopolitik risklere rağmen kripto para piyasası, teknik satışların ardından biraz toparlanarak toplam değerini yüzde 1,1 artışla 2,27 trilyon dolara taşıdı. Lider kripto para birimi Bitcoin ise kısa süreli yukarı yönlü denemelerin ardından 62 bin 200 ile 63 bin 900 dolar arasında dar bir bantta sıkışık seyrini sürdürüyor.

4 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Cosmos (ATOM) 1,37 $ +%9,12 Pump.fun (PUMP) 0,002233 $ +%8,35 Cardano (ADA) 0,1958 $ +%6,65

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Audiera (BEAT) 3,01 $ -%16,60 Uniswap (UNI) 3,91 $ -%5,46 Stable (STABLE) 0,03157 $ -%3,15

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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4 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ