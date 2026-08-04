Piyasada satış baskısı sürüyor: Borsa İstanbul düştükçe düşüyor

Borsa İstanbul, Ağustos ayının ilk işlem gününde sabah saatlerinde yakaladığı alıcılı havayı günün genelinde koruyamadı. Haftaya yaklaşık 100 puanlık bir artışla başlayan BIST 100 endeksi, gün ortasından itibaren artan satışlarla kazançlarını geri verdi.

Gün sonunda yüzde 0,35 değer kaybeden ve 47,56 puan gerileyen endeks, kapanışını 13 bin 410,54 puandan yaptı. Bu geri çekilmeyle birlikte BIST 100’deki haftalık değer kaybı yüzde 2,03’e, son bir aydaki kayıp ise yüzde 6,99 seviyesine tırmandı.

Haftanın ikinci işlem gününde de borsada temkinli ve satıcılı görünüm devam ediyor. BIST 100 endeksi salı gününe yüzde 0,083’lük sınırlı bir düşüşle başladı. Açılışta 11,10 puan gerileyen endeks 13 bin 399,44 puan seviyesine çekilerek kritik 13 bin 400 eşiğinin hemen altında işlem gördü.

4 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KARCL 46,56 %9,97 PSDTC 182,40 %7,67 OBAMS 5,14 %6,20 HEDEF 354,25 %6,06 KORDS 68,50 %4,98

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KTLEV 37,28 %-10,00 GUNDG 1.400,00 %-9,97 BARMA 20,34 %-9,92 AVTUR 14,27 %-6,61 DIRIT 21,82 %-5,54

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ASELS 340,50 503.959.925,25 THYAO 316,75 250.067.826,50 ISCTR 12,47 222.486.696,79 TUPRS 294,50 215.889.240,50 ASTOR 293,25 212.838.178,25

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.24 Motorin 81.02 LPG 33.79

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI