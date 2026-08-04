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Halk TV Ekonomi Piyasada satış baskısı sürüyor: Borsa İstanbul düştükçe düşüyor

Piyasada satış baskısı sürüyor: Borsa İstanbul düştükçe düşüyor

Borsa İstanbul haftaya yükselişle başlasa da satış baskısına direnemedi. Gün sonunda düşüşe geçen BIST 100 endeksi, kapanışı 13 bin 410 puandan yaptı. Kayıplarını sürdüren borsa, yeni güne de 13 bin 400 kritik eşiğinin altında girdi.

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Piyasada satış baskısı sürüyor: Borsa İstanbul düştükçe düşüyor

Borsa İstanbul, Ağustos ayının ilk işlem gününde sabah saatlerinde yakaladığı alıcılı havayı günün genelinde koruyamadı. Haftaya yaklaşık 100 puanlık bir artışla başlayan BIST 100 endeksi, gün ortasından itibaren artan satışlarla kazançlarını geri verdi.

Gün sonunda yüzde 0,35 değer kaybeden ve 47,56 puan gerileyen endeks, kapanışını 13 bin 410,54 puandan yaptı. Bu geri çekilmeyle birlikte BIST 100’deki haftalık değer kaybı yüzde 2,03’e, son bir aydaki kayıp ise yüzde 6,99 seviyesine tırmandı.

Haftanın ikinci işlem gününde de borsada temkinli ve satıcılı görünüm devam ediyor. BIST 100 endeksi salı gününe yüzde 0,083’lük sınırlı bir düşüşle başladı. Açılışta 11,10 puan gerileyen endeks 13 bin 399,44 puan seviyesine çekilerek kritik 13 bin 400 eşiğinin hemen altında işlem gördü.

4 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.533
Günlük değişim %0.92
Gün içi düşük 13.396
Gün içi yüksek 13.544
Önceki kapanış 13.411
Saat 11:40

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KARCL 46,56 %9,97
PSDTC 182,40 %7,67
OBAMS 5,14 %6,20
HEDEF 354,25 %6,06
KORDS 68,50 %4,98

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KTLEV 37,28 %-10,00
GUNDG 1.400,00 %-9,97
BARMA 20,34 %-9,92
AVTUR 14,27 %-6,61
DIRIT 21,82 %-5,54

4 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 340,50 503.959.925,25
THYAO 316,75 250.067.826,50
ISCTR 12,47 222.486.696,79
TUPRS 294,50 215.889.240,50
ASTOR 293,25 212.838.178,25

4 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,77₺
Satış 6.135,12₺
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4 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,09₺
Satış 90,11₺
Gümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldiGümüş yönünü yukarı çevirdi: Adım adım yükseldi

4 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,56₺ 47,56₺ %0.05 11:40
Euro (EUR) 54,77₺ 54,78₺ %0.08 11:40
Sterlin (GBP) 63,96₺ 63,97₺ %0.12 11:40
Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!Dün rekor kıran euro ve sterlin geri çekildi, dolar zirveye tırmandı!

4 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.24
Motorin 81.02
LPG 33.79
Sürücülerin beklediği müjde geldi: Petrol çakıldı, beklenen indirim hesaplandıSürücülerin beklediği müjde geldi: Petrol çakıldı, beklenen indirim hesaplandı

4 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.593$
Değişim %-0,25
Kriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştıKriptoda soğuk cüzdan vurgunu 100 milyon doları aştı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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