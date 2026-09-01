35 milyon araç sahibi için devreye girdi! Bugünden sonra artık bu numara aranacak

Trafikteki 34,7 milyon araba sahibini yakından ilgilendiren yeni düzenleme bugün itibarıyla hayata geçirildi. Sürücüler bundan böyle kaza sonrası işlemlerini tek bir hat üzerinden yürütebilecek.

HASAR TAKİP ÇETELERİNE KARŞI TEK MERKEZ DÖNEMİ

Trafik kazalarının hemen ardından kazazede bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirerek çağrı merkezleri üzerinden arama yapan ve araba sahiplerini ısrarlı bir şekilde "hasar takip vekaleti" vermeye zorlayan organize yapılara karşı düğmeye basıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) gözetiminde yürütülen denetim, düzenleme, uygulama ve teknoloji çözümleri içeren eylem planı çerçevesinde, kaza sonrası ihbarların tek bir merkezden hızlı ve kolay iletilmesini sağlayan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı.

SİGORTA ŞİRKETLERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yürürlüğe giren eylem planı kapsamında, kaza sonrasındaki hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve hakkaniyetli sonuçlanabilmesi adına önemli iyileştirme adımları atıldı.

Alo 193 uygulamasının hayata geçirilmesinden hemen önce SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, eylem planının bugüne kadar elde ettiği sonuçlar ile bundan sonra atılacak tedbirler tüm yönleriyle masaya yatırıldı ve istişare edildi.