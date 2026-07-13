30 yıl çalışan kalp hastası memur emeklisinden geçim feryadı: Şişe kutu topluyorum, bu hale düştüm

Antalya'da 30 yıl devlete hizmet etmiş kalp hastası bir memur emeklisi, emekli maaşının yetersizliği nedeniyle sokaklardan şişe ve kutu topladığını söyledi. Geçim sıkıntısını anlatan memur emeklisi, "Maaş 27 bin, kira 21 bin TL. Şişe kutusu topluyorum, bu hale düştüm emekli olduktan sonra" diyerek durumuna isyan etti.

30 YIL DEVLETE HİZMET ETTİ, EMEKLİLİKTE ŞİŞE TOPLAMAK ZORUNDA KALDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Antalya'da karşılaşan ve yaşadığı çaresizliği anlatan kalp hastası emekli vatandaş, geçinmek için verdiği yaşam mücadelesini anlatarak feryat etti.

"MAAŞ 27 BİN, KİRA 21 BİN TL"

Geçim sıkıntısını anlatan emekli vatandaş, aldığı aylığın barınma ve temel giderlerini karşılamaya yetmediğini söyledi. Yaşadığı zorlukları aktaran memur emeklisi, "Maaş 27 bin, kira 21 bin TL. Şişe kutusu topluyorum, bu hale düştüm emekli olduktan sonra" dedi.

"30 YIL ÇALIŞTIM, EV KİRA, HER ŞEY KİRA"

Ali Babacan’ın, "Emekli olduktan sonra şişe kutusu mu topluyorsun?" sorusuna vatandaş, "Evet, şişe kutu topluyorum işte. Ev kira, her şey kira" yanıtını verdi.

Görüşme sırasında Babacan’ın kaç yıl çalıştığını sorması üzerine vatandaş, "30 yıl çalıştım" dedi. Bunun üzerine Babacan, "30 yıl çalıştın, prim yatırdın, emekli maaşı yetmiyor" şeklinde konuştu.

"ELEKTRİK, SU HİÇ PARAM YOK"

Durumunu paylaşan memur emeklisi vatandaş, "Aldığım maaş 27 bin lira. Ev kirası 21 bin lira. Elektrik, su hiç param yok. Emekli maaşı yetmiyor" sözleriyle dert yandı.

Babacan’ın, "Sen eski kiracısın, bir de yeni tutsan…" demesi üzerine ise emekli vatandaş, "İşte çıkamıyorum, eski binada oturuyorum" diyerek içinde bulunduğu çaresizliği dile getirdi. (ANKA)