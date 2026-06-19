30 bin kişilik kasabayı metropole dönüştüren fabrika

Üretim kapasitesi, otomotiv sektörünün başarısı için en önemli faktörlerden biridir çünkü talep ne kadar büyük olursa olsun, her üreticinin pazar ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli kapasiteye sahip olması gerekir.

Bu bağlamda Hyundai , Güney Kore'nin güneydoğu kıyısındaki Ulsan'da bulunan ve otomotiv sektörünün en etkileyici tesislerinden biri olan devasa endüstriyel kompleksiyle kendi güçlü izini bırakmaktadır.

Bu kompleksin tesislerinin büyüklüğü, hem boyutları hem de muazzam üretim kapasitesi nedeniyle gerçekten etkileyici.

HER 15 SANİYEDE BİR ARABA BANTTAN İNİYOR!

Söz konusu fabrika başlangıçta yılda yaklaşık 1,5 milyon araç üretiyor (bu da yaklaşık saniyede bir araca denk geliyor) ve bu da Hyundai kompleksini üretim kapasitesi açısından dünyanın en büyük otomobil fabrikası yapıyor. Aynı zamanda, tesisler yaklaşık 1.200 dönümlük geniş bir alana yayılıyor ve stratejik konumu da verimli çalışmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Çünkü kompleks , beş araç üretim tesisinin yanı sıra ayrı bir motor ve şanzıman üretim birimini de içeriyor. Aynı zamanda, toplam üretimin yaklaşık %75'inin ihraç edildiği ve araçların dünyanın 200'den fazla ülkesine ulaştığı , kendi limanına sahip dünyadaki tek otomobil üretim tesisidir.

Bu tesiste Santa Fe ve Tucson'dan tüm Genesis serisine kadar 17 farklı model üretiliyor ve üretim hatları günde 18 saat çalışıyor. Hyundai'nin tesislerine gelecek yıl sadece elektrikli araç üretecek altıncı bir fabrika daha eklenecek.

Ulsan fabrikası, Hyundai'nin kuruluşundan sadece bir yıl sonra , 1968'de açıldı. Başlangıçta, tesis Ford montaj hattı olarak kurulmuş ve Cortina'lar yerel pazar için üretilmişti.

Bugün Ulsan, büyüklüğünü gizleyemeyen gerçek bir dev. İçinde yaklaşık 600.000 ağaç ve işçiler için birçok dinlenme alanı bulunuyor.

YILDA 1.5 MİLYON ARAÇ! SANİYELERLE YARIŞAN HYUNDAİ ULSAN’IN GİZLİ LOJİSTİK GÜCÜ

Araçlar üretim hattından çıktıktan ve kalite kontrolünden geçtikten sonra, limandaki devasa bir otoparka taşınıyorlar. Mesafe kısa ve her şey çok hızlı gerçekleşiyor; yeni araçları kamyona yükleyen sürücüler, geri kalan araçları yerleştirmek için liman çevresinde bir Staria minibüsüyle dolaşıyorlar.

Bu, her 24 saatte bir geminin limandan ayrıldığı, günlük, saat gibi işleyen bir süreç. Tesis yöneticilerine göre, bu şekilde otomobil üretmek ve ihraç etmek para ve zamandan tasarruf sağlıyor ve Hyundai'nin her yıl bu kadar çok araç üretebilmesinin ana nedeni bu.

Ulsan, devasa Hyundai fabrikasının etrafında kurulmuş ve 1,1 milyonluk bir nüfusa sahip. Fabrikanın inşaatına 1968'de başlandığında, bölgede sadece 30.000 kişi yaşıyordu . Bu sayı, bugün fabrikalarda çalışan 34.000 kişiden çok daha az.