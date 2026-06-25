3 Temmuz öncesi kritik enflasyon anketi: Beklentiler ortaya çıktı!



Haziran ayı beklenti anketine katılan ekonomistler, aylık ve yıllık enflasyonun bir önceki aya kıyasla gerilemesini öngörüyor. Cari yıl sonu enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği ankette, gelecek yıl sonu beklentilerinde ise hafif bir yükseliş göze çarpıyor.

Matriks’in TÜFE ve dolar/TL anketi sonuçları, veriler kapsamında enflasyonun boyutlarını gözler önüne serdi. 2026 yılı haziran ayına ilişkin enflasyon ile gelecek dönem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dolar/TL beklenti anketine 30 banka katıldı.

Ankete göre ekonomistlerin haziran ayı için medyan TÜFE beklentisi aylık bazda yüzde 0,98, yıllık bazda ise yüzde 32,10 olarak gerçekleşti. Ortalama beklentiler ise aylık yüzde 1,02 ve yıllık yüzde 32,16 seviyesinde kayda geçti.

HAZİRAN ENFLASYONU İÇİN TAHMİNLER NETLEŞTİ

Haziran ayının TÜFE verisine yönelik tahminde bulunan 22 banka ile aracı kurumun aylık enflasyon beklentileri yüzde 0,74 ile yüzde 1,77 arasında değişirken, yıllık enflasyon tahminleri ise yüzde 31,78 ile yüzde 33,03 aralığında şekillendi.

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak açıklanmıştı. Piyasa beklentisi ise aylık yüzde 1,60 seviyesinde seyrediyordu.

8 UZMAN HAZİRAN AYINDA AYLIK YÜZDE 1,58 ARTIŞ ÖNGÖRDÜ

Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altının hariç tutulduğu TÜFE C Endeksi için tahminde bulunan 8 ekonomist, haziran ayında aylık yüzde 1,58 ve yıllık yüzde 30,00 artış öngörüsünde bulundu. Matriks Haber anketinde cari yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

Ankete katılan 22 ekonomistin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,00 olarak belirlenirken, tahmin aralığı yüzde 23,00 ile yüzde 30,00 arasında oluştu. Öte yandan 2027 yılı için yıl sonuna ilişkin tahminde bulunan 8 ekonomistin medyan enflasyon beklentisi yüzde 22,00'den yüzde 22,25'e yükseldi. Buna karşın tahmin aralığının yüzde 20,00-yüzde 28,90 bandından yüzde 18,10-yüzde 26,20 aralığına gerilemesi, beklenti dağılımında aşağı yönlü bir kaymaya işaret etti.

Ekonomistlerin 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahmini ise yüzde 24,85 artış yönünde oldu.

TÜFE C Endeksi'nin 2026 sonunda yüzde 28,40, 2027 sonunda ise yüzde 24,00 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bir önceki ankette söz konusu tahminler sırasıyla yüzde 28,00 ve yüzde 22,00 olarak açıklanmıştı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ

Ankete katılan 14 analistin 2026 yıl sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi değişmeyerek 51,80 seviyesinde kaldı.

Yıl sonu için en yüksek tahmin 52,40, en düşük tahmin ise 50,00 olarak kaydedilirken, uzmanların 12 ay sonrasına yönelik dolar/TL tahmini 55,60 olarak hesaplandı. Önümüzdeki yıl, yıl sonu için dolar/TL beklentisine ilişkin soruyu yanıtlayan 6 ekonomistin medyan tahmini ise 60,85 oldu.